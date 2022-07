Gréckemu turizmu sa darí viac, než sa čakalo

Atény 10. júla (TASR) - Grécka ekonomika v tomto roku pravdepodobne prekoná očakávania, predpokladá šéf centrálnej banky. Naznačuje to vývoj v cestovnom ruchu, ktorý je lepší, než sa pôvodne predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"Základný scenár gréckej centrálnej banky, čo sa týka vývoja ekonomiky, poukazuje na tohtoročný rast na úrovni 3,2 %, pričom vychádza z predpokladu, že príjmy z cestovného ruchu dosiahnu v tomto roku 80 % z objemu roka 2019," povedal guvernér gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras. Ako však dodal, ukazuje sa, že tieto príjmy by mohli dosiahnuť takmer 100 % v porovnaní s rokom 2019. Súčasný odhad rastu na úrovni 3,2 % tak bude s veľkou pravdepodobnosťou prekročený.



Turizmus je pre Grécko kľúčový. Tento sektor sa na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) krajiny podieľa približne pätinou a závisí od neho viac než štvrtina pracovných miest. Napriek tomu, že zvyšujúce sa životné náklady nútia obyvateľov Európy škrtať vo výdavkoch, ukazuje sa, že zahraničné dovolenky sú výnimka a Grécko zaznamenáva vysoký prílev turistov.



Navyše krajina je v lepšej situácii v porovnaní s ďalšími štátmi eurozóny aj v súvislosti s rizikom zastavenia dodávok energií z Ruska. Aj keď by sa dodávky zastavili úplne, Grécko by sa prípadnej recesii malo vyhnúť.



"Grécko má do veľkej miery diverzifikované zdroje zemného plynu," povedal Sturnaras. "Prípadné úplné zastavenie dodávok by síce viedlo k výraznému spomaleniu rastu, nie však k poklesu ekonomiky," dodal.