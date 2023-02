Grécko a Bulharsko podpísali energetické dohody

Atény 16. februára (TASR) - Grécko a Bulharsko podpísali vo štvrtok v Aténach dohody o znížení svojej závislosti od ruskej ropy a plynu prostredníctvom nového potrubia a spolupráce v oblasti skladovania. TASR správu prevzala z AFP.



Balkánski susedia budú spolupracovať pri obstarávaní a skladovaní zemného plynu a "preskúmajú" vytvorenie nového potrubia medzi prístavmi Alexandrupoli a Burgas, uviedol úrad gréckeho premiéra.



"Dohody sú "ďalším krokom k strategickému cieľu európskej (energetickej) autonómie," povedal grécky premiér Kyriakos Mitsotakis po stretnutí s bulharským prezidentom Rumenom Radevom, ktorý pricestoval na návštevu Atén.



Uviedol tiež, že grécke spoločnosti budú môcť odteraz skladovať zemný plyn v podzemnom zariadení Chiren na severozápade Bulharska, zatiaľ čo bulharské spoločnosti získajú prístup ku gréckemu terminálu Revithoussa.



"Obe krajiny budú mať zabezpečený prístup k zariadeniam, ktoré sú rozhodujúce pre ich energetickú bezpečnosť," povedal Mitsotakis.



Dodal, že dohoda "mení naše dve krajiny na križovatku pre distribúciu plynu nielen z Grécka do Bulharska, ale aj do zvyšku Európy."



Oba štáty urýchlili projekty na diverzifikáciu dodávok a zníženie závislosti od ruskej ropy a plynu. Začiatkom februára Bulharsko spustilo výstavbu dlho odkladaného plynovodu so susedným Srbskom, zatiaľ čo Grécko zvýšilo svoju kapacitu na skladovanie skvapalneného zemného plynu (LNG).