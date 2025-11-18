< sekcia Ekonomika
Grécko a USA plánujú spoločne rozšíriť prístav Elefsina
Čína už roky zásobuje veľkú časť východnej Európy svojimi produktmi cez prístav Pireus, ktorý patrí medzi najväčšie kontajnerové prístavy v Európe.
Autor TASR
Atény 18. novembra (TASR) - Čínsky dopravný gigant Cosco, ktorý kontroluje približne dve tretiny gréckeho prístavu Pireus, je pre Spojené štáty tŕňom v oku a o vyváženie čínskeho vplyvu sa snažia aj Atény. Grécka vláda preto pripravuje zákon, ktorý má grécko-americkej spoločnosti povoliť rozšírenie prístavu Elefsina západne od Pireusu, oznámil v utorok minister hospodárskeho rozvoja Takis Theodorikakos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čína už roky zásobuje veľkú časť východnej Európy svojimi produktmi cez prístav Pireus, ktorý patrí medzi najväčšie kontajnerové prístavy v Európe. V budúcnosti by grécko-americká skupina Onex Shipyards & Technologies mala mať na základe zákona povolenie pôsobiť v oblasti prekládky, energetiky a prístavnej logistiky v Grécku, uviedol Theodorikakos po stretnutí s americkou veľvyslankyňou Kimberly Guilfoyleovou. Doteraz sa táto spoločnosť zaoberala len výrobou lodí.