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Grécko bude kontrolovať pláže s pomocou dronov a satelitných snímok
Pláže v Grécku sú v zásade voľne prístupné pre všetkých obyvateľov.
Autor TASR
Atény 17. júna (TASR) - Grécke úrady plánujú v budúcnosti pri kontrole pláží vo väčšej miere využívať drony a satelitné snímky. Parlament v Aténach sa zaoberá návrhom zákona, ktorý predpokladá, že porušenia pravidiel v podobe nelegálneho umiestňovania ležadiel a slnečníkov bude možné preukázať aj na základe snímok z diaľky, napísal v stredu grécky denník To Proto Thema. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pláže v Grécku sú v zásade voľne prístupné pre všetkých obyvateľov. Podľa zákona z roku 2024 môže byť na komerčné účely obsadená ležadlami maximálne jedna tretina pláže. Vzhľadom na nespočetné množstvo pláží v krajine je však kontrola na mieste zo strany úradov takmer nemožná, preto sa teraz počíta s nasadením moderných technológií. V prípade porušenia predpisov hrozia vysoké pokuty a ďalšie sankcie vrátane vylúčenia z udeľovania koncesií na prevádzku pláží.
Pláže v Grécku sú v zásade voľne prístupné pre všetkých obyvateľov. Podľa zákona z roku 2024 môže byť na komerčné účely obsadená ležadlami maximálne jedna tretina pláže. Vzhľadom na nespočetné množstvo pláží v krajine je však kontrola na mieste zo strany úradov takmer nemožná, preto sa teraz počíta s nasadením moderných technológií. V prípade porušenia predpisov hrozia vysoké pokuty a ďalšie sankcie vrátane vylúčenia z udeľovania koncesií na prevádzku pláží.