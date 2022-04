Grécko bude možno schopné vyhnúť sa problémom s dodávkami plynu

Atény 1. apríla (TASR) - Grécko bude možno schopné vyhnúť sa problémom v súvislosti s dodávkami plynu, aj keď ich Rusko zastaví. Vyhlásil to v piatok minister energetiky Kostas Skrekas pre grécku televíziu Skai s tým, že ďalšia platba jeho krajiny ruskému dodávateľovi Gazprom je splatná tento mesiac.



Ak bude na svetovom trhu k dispozícii dostatok plynu, Atény prijmú opatrenia na zabezpečenie jeho dodávok a tiež na zaistenie energetickej bezpečnosti, povedal Skrekas.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (31. 3.) podpísal dekrét, ktorý od 1. apríla vyžaduje, aby zahraniční kupci platili za ruský plyn v rubľoch. Ak sa platby neuskutočnia v ruskej mene, dodávky budú zastavené. Toto nariadenie vyvolalo obavy o dodávky plynu v celej Európe.



"Najbližšia platba je okolo 20. apríla, no nemôžeme dovtedy čakať, čo bude," povedal Skrekas.



Podľa krízového plánu jeho ministerstva by Grécko, ktoré využíva plyn hlavne na výrobu elektriny, malo získať dodatočné množstvá skvapalneného zemného plynu (LNG). Okrem toho plyn na výrobu elektriny v štyroch plynových elektrárňach by vymenilo za naftu, povedal minister, podľa ktorého by Grécko mohlo tiež zvýšiť nákupy azerbajdžanského plynu. A môže tiež aktivovať aj rezervnú kapacitu na výrobu elektriny z uhlia.



"So všetkými týmito možnosťami a ak budú dostupné dostatočné množstvá plynu na svetových trhoch, nebude ohrozená energetická bezpečnosť"," dodal.