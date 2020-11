Grécko chce na daňové úľavy prilákať späť expertov

Atény 14. novembra (TASR) - Grécko pripravuje zákon, ktorý ponúkne tučný daňový stimul rodákom v zahraničí, aby ich prilákalo späť. Cieľom je vytvoriť viac vysokokvalifikovaných pracovných miest a zvrátiť únik mozgov z čias dlhovej krízy. Uviedol to Alex Patelis, poradca premiéra Kyriakosa Mitsotakisa vo finančných záležitostiach.



Grécko dúfa, že priláka "digitálnych migrantov" po tom, ako pandémia nového koronavírusu urýchlila prechod na prácu na diaľku v mnohých krajinách aj odvetviach.



"Podľa plánu pracovník zo zahraničia, ktorý sa presťahuje späť do Grécka, bude mať nárok na odpustenie 50 % dane z príjmu evidovaného v Grécku počas siedmich rokov," povedal Patelis s tým, že príslušnú legislatívu chce vláda predložiť parlamentu do konca roka.



Cieľom vlády je vytvoriť pracovné miesta, a to buď prostredníctvom sťahovania samotných expertov do Grécka, alebo prostredníctvom firiem, ktoré do krajiny presunú svojich zamestnancov, informoval Patelis.



Balík stimulov bude k dispozícii len počas roka 2021 a nárok na ne budú mať ľudia, ktorí neboli platcami dane v Grécku v uplynulých siedmich rokoch. "Hlavným kritériom pre získanie daňového stimulu je daňová rezidencia," vyhlásil Patelis.



Nebudú pritom existovať žiadne obmedzenia týkajúce sa výšky príjmu alebo druhu práce, hoci vláda dúfa, že priláka späť najmä profesionálov.



Približne 800.000 Grékov odišlo za prácou do zahraničia počas takmer desaťročnej dlhovej krízy. Atény vystúpili zo záchranného programu v auguste 2018. "Na to, aby sa vrátili, je potrebný extra tlak," povedal Patelis. "Pandémia nového koronavírusu ukázala tiež, že v mnohých prípadoch je možné vďaka technológii zvoliť si, kde budete žiť a pracovať. Môžeme mať digitálnych migrantov," dodal.



Atény vidia tiež potenciálny "bonus" aj v brexite. Ponúkajú tak daňové stimuly aj pre ľudí, ktorí chcú po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie presunúť svoje pracovné miesto do Grécka.



"Chceme len získať svoj kúsok z toho koláča," dodal Patelis.