Grécko chce rokovať o nových fiškálnych cieľoch s veriteľmi z eurozóny

Atény 2. júna (TASR) - Grécko chce rokovať o nových fiškálnych cieľoch so svojimi veriteľmi z eurozóny, keďže kríza, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu, zvýši jeho dlh na takmer 200 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Grécko muselo v uplynulej dekáde požiadať partnerov z eurozóny o tri záchranné programy. V roku 2018 sa s nimi dohodlo na primárnych rozpočtových prebytkoch na úrovni 3,5 % HDP do roku 2022 výmenou za miernejšie podmienky splácania dlhu.



Ale pandémia zastavila rast gréckeho hospodárstva. Minister financií Christos Staikouras chce preto diskutovať o nových cieľoch so svojimi partnermi v eurozóne.



Podľa neho vzhľadom na to, že Euroskupina (združenie ministrov financií eurozóny) nedávno rozhodla o zmiernení fiškálnych kritérií v súvislosti s hlbokou recesiou v euroregióne, nemali by ani pre Grécko platiť tieto ciele v roku 2020. Euroskupina sa chystá diskutovať o cieľoch, pravidlách a požiadavkách pre rok 2021, pričom vezme do úvahy reakciu na tzv. koronakrízu, uviedol v utorok grécky minister financií.



Európski politici sa po vypuknutí pandémie v marci dohodli na zvýšení fiškálnych cieľov pre každú členskú krajinu, čo im dáva väčší priestor na riešenie bezprecedentného hospodárskeho šoku. Malo by však ísť len o dočasné opatrenie.



Európska komisia v máji predpovedala Grécku v roku 2020 pomer dlhu k HDP vo výške 196,4 % a 182,6 % v roku 2021. V roku 2019 dosahovala zadlženosť Grécka 176,6 % HDP.



„Podľa Európskej komisie nebudeme mať v roku 2020 najväčší nárast dlhu v pomere k HDP, ale štvrtý najväčší, a v roku 2021 budeme mať najväčší pokles tohto pomeru,“ povedal Staikouras a dodal, že grécky dlh je udržateľný.



Jednou z hlavných neistôt v tomto roku 2020 sú príjmy z cestovného ruchu. Rozsah poklesu gréckeho hospodárstva pritom závisí do značnej miery závisí od výkonu cestovného ruchu, pripomenul Staikouras.



Grécko dúfa, že uvíta prvých turistov už 15. júna, keď začne s postupným odstraňovaním cestovných obmedzení. Grécko patrí medzi krajiny, ktoré lepšie zvládli šírenie vírusu. Doposiaľ bolo v krajine potvrdených 2918 prípadov a 179 úmrtí na ochorenie COVID-19. Grécka vláda dúfa, že nízka miera infekcie presvedčí turistov, že krajina je pre nich bezpečným miestom.