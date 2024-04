Grécko chce splatiť krajinám eurozóny tento rok do 5 mld. eur

Atény 23. apríla (TASR) - Grécko plánuje tento rok predčasne splatiť krajinám eurozóny zo záchranných programov do 5 miliárd eur. Cieľom je urýchliť návrat do situácie spred dlhovej krízy, s ktorou krajina zápasila približne desať rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dva zdroje z gréckej vlády.



Štáty eurozóny a Medzinárodný menový fond (MMF) poskytli Grécku počas krízy, ktorá vypukla koncom roka 2009, úvery v hodnote približne 280 miliárd eur. Výmenou za rozsiahlu finančnú pomoc však požadovali tvrdé úsporné opatrenia. Ich súčasťou bolo prudké zníženie dôchodkov a miezd vo verejnom sektore, čo viedlo k častým protestom po celej krajine. V posledných rokoch sa však ekonomika zotavila a gréckej vláde umožnila začať s predčasným splácaním pôžičiek. Prvýkrát Grécko predčasne splatilo časť dlhu štátom eurozóny koncom roka 2022.



Teraz jeden z vládnych zdrojov, ktorý si neželal byť menovaný, pre Reuters uviedol, že vláda plánuje splatiť štátom eurozóny tento rok od 2,5 miliardy do 5 miliárd eur. K platbe by malo dôjsť "pravdepodobne v 2. polroku tohto roka," povedal zdroj. Odhadovaný objem aj obdobie splátky potvrdil aj druhý zdroj z gréckej vlády. Predčasná splátka by mala Grécku pomôcť vytvoriť si priestor na ďalšie emisie dlhopisov bez toho, aby muselo zvýšiť objem dlhu.



Postupné zlepšovanie ekonomickej situácie Grécka potvrdzuje aj vývoj jeho ratingu. Po tom, ako v roku 2018 krajina vystúpila zo záchranných programov, sa jej minulý rok podarilo po 13 rokoch v neinvestičnom ratingu dostať do investičného pásma. Ako prvá posunula rating Grécka do investičného pásma ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) Global. Ďalšie zlepšenie situácie na trhoch zaznamenali Atény v ostatných dňoch, keď S&P Global zlepšila výhľad ratingu Grécka zo stabilného na pozitívny.