Grécko chce splatiť posledné tranže záchranného úveru do konca marca

Atény 14. februára (TASR) - Grécko splatí posledné tranže záchranného úveru Medzinárodnému menovému fondu (MMF) do konca marca. Ak sa Grécku podarí tento termín splniť, svoje záväzky voči fondu uhradí o dva roky skôr, než pôvodne plánovalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po nástupe finančnej krízy v roku 2010 získali Gréci od Európskej únie a MMF úvery v hodnote viac než 260 miliárd eur. Fond poskytol krajine zhruba 28 miliárd eur, a to v rokoch 2010 až 2014.



Po ukončení posledného, tretieho záchranného programu v auguste 2018, na ktorom sa Atény dohodli s európskymi veriteľmi, zrealizovala krajina niekoľko splátok úveru v prospech MMF predčasne a v súčasnosti dlhuje fondu približne 1,9 miliardy eur. Tie má splatiť najneskôr v roku 2024.



"Grécko predložilo MMF oficiálnu žiadosť o vyplatenie celého zvyšného objemu," povedal pre Reuters v pondelok grécky minister financií Christos Staikuras. Ako dodal, procedúra by sa mala ukončiť do konca marca.



Grécko je dlhodobo najzadlženejšou krajinou v rámci eurozóny. V tomto roku sa dlh Grécka odhaduje na 189,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rozhodnutie splatiť záväzky voči MMF predčasne by malo krajine pomôcť zredukovať objem dlhu zhruba o jeden percentuálny bod a ušetriť jej na platbách úrokov približne 50 miliónov eur.