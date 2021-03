Grécko chce začať otvárať maloobchod a neskôr aj cestovný ruch

Atény 8. marca (TASR) - Grécko chce zrušiť protiepidemické reštrikcie týkajúce sa maloobchodného sektora a otvoriť školy do konca marca. Sektor cestovného ruchu by sa mal začať otvárať do mája pred životne dôležitou letnou sezónou, uviedla v pondelok hovorkyňa gréckej vlády Aristotelia Peloniová. Konečné rozhodnutie bude závisieť od epidemickej situácie.



Vláda aktuálne vzhľadom na pokrok v očkovaní plánuje v apríli povoliť vonkajšie reštauračné prevádzky a neštartovanie cestovného ruchu, na ktorý pripadá 20 % výkonu gréckej ekonomiky a zamestnáva každého piateho Gréka.



Vývoj v cestovom ruchu bude kľúčový pre zotavenie ekonomiky, ktorý sa pomaly zotavuje z desaťročnej krízy. Pandémia ochorenia COVID-19 a protiepidemické opatrenia však spôsobili prudký pokles ekonomiky.



Grécko predĺžilo lockdown v Aténach a okolí do 16. marca z dôvodu nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19. Podľa Peloniovej však nové údaje dávajú nádej na zlepšenie. "Stále máme pred sebou ťažké dni, ale bežíme už poslednú míľu tohto maratónu."