Grécko chystá emisiu 15-ročného dlhopisu, už si vybralo banky

Atény 27. januára (TASR) - Grécko v pondelok otvorilo emisiu nového 15-ročného dlhopisu. Ide o najdlhšiu dobu splatnosti od vypuknutia dlhovej krízy v roku 2010 a prvú emisiu v roku 2020.



Grécka agentúra pre riadenie štátneho dlhu v pondelok oznámila, že „poverila banky Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International Bank, HSBC a JP Morgan“, aby spoločne riadili predaj jeho dlhu so splatnosťou v roku 2035.



Podľa predstaviteľov agentúry Grécko plánuje získať z emisie približne 2 až 2,5 miliardy eur pri úrokovej sadzbe okolo 2 %.



Doba splatnosti dlhopisu v roku 2035 z neho robí zásadnú otázku, pretože vláda sa domnieva, že tým vyšle silný signál o udržateľnosti svojho dlhu.



Atény sa snažia zarobiť na nižších úrokových sadzbách, ktoré sú teraz k dispozícii na finančných trhoch, po nedávnom zvýšení svojho ratingu agentúrou Fitch.



Krajina sa postupne vynára z desaťročnej finančnej krízy a pravidelné emisie dlhopisov sú považované za krok k normálu. Grécko sa tiež zameriava na zlepšenie likvidity, ako aj investorskej základne.



Grécko si podľa vládneho rozpočtu plánuje požičať v tomto roku 4 až 8 miliárd eur. Vlani získalo z predaja dlhopisov 9 miliárd eur.



Štátna agentúra očakáva, že sa celkové zadlženie Grécka zmiernilo z 335 miliárd eur, čo zodpovedalo 181 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2018 na 173 % HDP (329 miliárd eur) v roku 2019.



Podľa podmienok medzinárodnej finančnej pomoci musí Grécko do roku 2022 dosiahnuť prebytok primárneho rozpočtu vo výške 3,5 % HDP a do roku 2060 v priemere 2,2 % HDP.



Vláda odhaduje, že v roku 2020 bude primárny rozpočtový prebytok - teda bez splátok úrokov z dlhov - o niečo vyšší ako 3,5 % HDP.