Grécko na zmiernenie rastu cien energií vynaloží 300 miliónov eur
Autor TASR
Atény 23. marca (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok oznámil balík opatrení v sume 300 miliónov eur na zmiernenie vplyvov rastu cien energií spôsobeného vojnou na Blízkom východe. Opatrenia by sa mali uplatniť v apríli a máji a budú zamerané na domácnosti aj podniky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pomoc dostane napríklad trajektová doprava, ktorá spája pevninu s gréckymi ostrovmi a je nevyhnutná pre kľúčový turistický priemysel. Firmám prevádzkujúcim trajekty sa vyplatí kompenzácia za predpokladu, že ceny pre cestujúcich zostanú na úrovni minulého roka.
Chystá sa aj zavedenie digitálnej palivovej karty pre domácnosti, ktorá zníži náklady na palivo pri spotrebe zhruba 70 litrov mesačne o približne 50 eur na pevnine a o 70 eur na ostrovoch. Pravidlá pre tieto karty budú navrhnuté tak, aby z nich mali prospech tri štvrtiny majiteľov vozidiel. V poľnohospodárskom sektore štát prevezme 15 % nákladov na hnojivá.
Liter benzínu v Grécku pred začiatkom vojny v Iráne stál v priemere 1,75 eura. V pondelok bola cena benzínu v Aténach približne 2 eura za liter. Ceny na ostrovoch v Egejskom mori stúpli ešte viac.
