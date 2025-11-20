< sekcia Ekonomika
Grécko očakáva na budúci rok zrýchlenie rastu ekonomiky
Atény 20. novembra (TASR) - Grécko očakáva na budúci rok zrýchlenie rastu ekonomiky, k čomu by mali prispieť vyššie investície a spotrebiteľské výdavky. Počíta s tým návrh rozpočtu na budúci rok. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vláda očakáva, že v roku 2026 vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) Grécka o 2,4 %. To je o 0,2 percentuálneho bodu vyššie tempo rastu, než sa predpokladá v tomto roku.
Vlani vzrástla ekonomika Grécka o 2,3 %, čo bolo rovnaké tempo rastu ako v roku 2023. V roku 2022 vykázalo grécke hospodárstvo rast na úrovni 5,7 %.
Priemerné tempo rastu gréckej ekonomiky za obdobie 1996 až 2024 predstavovalo 1,14 %, pričom najvyšší rast hospodárstva zaznamenalo Grécko v roku 2021, a to na úrovni 8,7 %, uviedol portál tradingeconomics. Naopak, najhoršie sa ekonomika vyvíjala v roku 2011 počas gréckej finančnej krízy, keď v danom roku klesol HDP o 9,9 %.
