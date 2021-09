Grécko očakáva rast HDP v tomto roku o takmer 6 %

Atény 12. septembra (TASR) - Grécka ekonomika by tento rok mala vzrásť o takmer 6 %, uviedol grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. To znamená výrazné zlepšenie pôvodného rastového cieľa, ktorý bol stanovený pod 4 %. Premiér, ktorého popularita po ničivých požiaroch počas leta prudko klesla, zároveň prisľúbil zníženie daní, investície do digitalizácie a reformy s cieľom zlepšiť zamestnávanie mladých ľudí.



Mitsotakis v sobotu (11. 9.) v rámci otvorenia medzinárodného veľtrhu v Solúne oznámil, že rastový cieľ na tento rok bol upravený na 5,9 %. Pôvodne ho vláda stanovila na 3,6 %. Prispel k tomu rekordný medziročný rast za 2. kvartál, ktorý predstavoval 16,2 %. V 1. kvartáli ekonomika zaznamenala pokles o 2,3 %. K prudkej zmene prispel nízky porovnávací základ, keď v 2. kvartáli minulého roka ekonomiku zasiahla pandémia nového koronavírusu v najväčšej miere.



V medzikvartálnom porovnaní vzrástla grécka ekonomika v 2. štvrťroku o 3,4 %. Ekonomika tak zaznamenala rast štvrtý štvrťrok po sebe. Štatistický úrad zároveň revidoval nahor údaje za 1. kvartál, a to na rast na úrovni 4,5 %. Grécka vláda teraz s optimizmom očakáva výsledky za 3. štvrťrok, ktoré by mali zahrnovať údaje o príjmoch z cestovného ruchu v júli a auguste.



Ako informovala agentúra AFP, Mitsotakis vylúčil, že by vláda plánovala na jeseň nový lockdown, naopak, oznámil ďalšie opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu a reformy na podporu rastu. Nový program zahrnuje ďalšie zníženie daní, napríklad dane z nehnuteľnosti a firemnej dane. V druhom prípade sa daň zníži z 24 % na 22 %. Okrem toho vláda podporí oblasť zelených energií, zvýši investície do digitalizácie a Mitsotakis prisľúbil aj reformy na podporu exportu a zamestnanosti mladých ľudí.