Grécko opäť pomôže kompenzovať ceny energií, stálo ho to už 2 mld. eur

Atény 9. februára (TASR) - Grécko aj vo februári poskytne finančnú podporu firmám a domácnostiam, ktoré bojujú s drahými energiami. Urobí tak už šiesty mesiac po sebe, čím celkový objem pomoci na kompenzovanie vysokých energetických nákladov zvýši nad 2 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Od septembra minulého roka do konca januára vyčlenila grécka vláda na pomoc priemyselným podnikom, farmárom a domácnostiam v súvislosti s cenami elektrickej energie a plynu 1,7 miliardy eur. Ako v stredu povedal grécky minister energetiky Kostas Skrekas, ďalší balík dotácií by mal celkový objem pomoci dostať nad 2 miliardy eur. Tento mesiac chce grécka vláda vyčleniť zhruba 350 miliónov eur.



Podporu na zmiernenie vysokých cien energií poskytovali Atény z príjmov z obchodu s emisnými povolenkami. Ako však povedal pre televíziu ERT minister financií Christos Staikuras, je možné, že v prípade nepriaznivého vývoja situácie bude vláda musieť siahnuť aj do rozpočtu.



Grécko okrem toho spustilo program v celkovej hodnote 100 miliónov eur na dotovanie tých, ktorí sa rozhodnú pre zvýšenie energetickej efektívnosti svojich domov. Rovnako plánuje podporiť obyvateľov, ktorí vymenia energeticky náročné spotrebiče ako chladničky či klimatizačné zariadenia za ekologickejšie.