Atény 10. augusta (TASR) - Grécko opustí takzvaný rámec sprísneného dohľadu 20. augusta, uviedol v stredu grécky minister financií Christos Staikouras. To zvýši slobodu krajiny pri tvorbe hospodárskej a fiškálnej politiky.



Európska komisia (EK) aktivovala rámec sprísneného dohľadu v júli 2018 po ukončení záchranného programu. Cieľom bolo dokončenie, realizácia a pokračovanie už dohodnutých reforiem, v súlade so záväzkami gréckej vlády.



Krajina sa v dôsledku dlhovej krízy dostala do veľkých finančných problémov a v rokoch 2010 až 2015 dostala tri medzinárodné balíky finančnej pomoci od Európskej únie (EÚ) a Medzinárodného menového fondu (MMF) v celkovej hodnote 260 miliárd eur. Od roku 2018 sa Atény opäť dokážu financovať na trhu.



"Po dvanástich rokoch sa ukončí ťažká kapitola v dejinách našej krajiny," uviedol Staikouras. "Grécko sa vracia do európskeho normálu a už nebude výnimkou v eurozóne."



Grécko úspešne zrealizovalo množstvo reforiem výmenou za finančnú pomoc a koniec rámca sprísneného dohľadu listom potvrdil aj podpredseda EK Valdis Dombrovskis a komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.