Grécko predložilo balík opatrení na podporu cestovného ruchu

Atény 20. mája (TASR) - Grécko predstavilo v stredu nový balík opatrení na podporu cestovného ruchu a ďalších sektorov, ktoré zasiahla pandémia nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Súčasťou opatrení v hodnote takmer 25 miliárd eur, ktoré predstavil premiér Kyriakos Mitsotakis, sú dotácie a daňové úľavy pre firmy pôsobiace v oblasti turizmu a cateringu a zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na tovary a služby súvisiace s cestovným ruchom.



"Boj o život človeka nesie so sebou veľké ekonomické dôsledky. Škody sú obrovské po celom svete," povedal Mitsotakis v súvislosti s predchádzajúcimi reštriktívnymi opatreniami na zmiernenie šírenia nového koronavírusu.



Čo sa týka Grécka, ako dodal premiér, riziká mohli byť ešte väčšie vzhľadom na to, že krajina sa stále zotavuje z dlhodobej finančnej krízy, záchranných balíkov a tvrdých reforiem. Zotavenie ekonomiky pritom do veľkej miery závisí od úspechu v oblasti cestovného ruchu, ktorý sa na aktivite gréckej ekonomiky podieľa zhruba jednou tretinou.



Oznámené daňové úľavy a redukcia DPH začnú platiť 1. júna a budú v platnosti do 31. októbra. Turistickú sezónu Grécko oficiálne otvorí 15. júna.