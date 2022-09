Grécko plánuje prvýkrát predčasne splatiť časť z pôžičky od eurozóny

Atény 8. septembra (TASR) - Grécko tento rok predčasne splatí 2,7 miliardy eur zo záchranného balíka, ktorý mu poskytli krajiny eurozóny počas jeho desaťročnej dlhovej krízy. Uviedli to vo štvrtok predstavitelia gréckeho ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Grécko, najzadlženejšia krajina euroregiónu, vystúpilo v roku 2018 z tretieho záchranného programu a odvtedy sa na pokrytie svojich úverových potrieb spoliehalo výlučne na trhy s dlhopismi.



Bude to prvýkrát, čo Atény uhradia splátku z dlhu eurozóne v predstihu. Je to však súčasťou ich stratégie zotavovania sa a zároveň zlepšenia udržateľnosti dlhu.



"Plánujeme uhradiť skôr 2,7 miliardy eur z pôžičiek splatných v roku 2023," povedal agentúre Reuters jeden z predstaviteľov ministerstva pod podmienkou zachovania anonymity. Spresnil, že platba sa uskutoční do konca roka.



Dodal, že Grécko si týmto spôsobom "zlepší profil splatnosti" dlhu a zníži potrebu pôžičiek na budúci rok, keďže úrokové sadzby v eurozóne sa zvyšujú.



Eurozóna a Medzinárodný menový fond (MMF) spolu požičali Grécku počas dlhovej krízy, ktorá vypukla koncom roka 2009, viac ako 260 miliárd eur výmenou za tvrdé úsporné opatrenia.



Atény vyrovnali dlh voči MMF, ktorý im v rokoch 2010 až 2014 poskytol 28 miliárd eur, v apríli, dva roky pred plánovaným termínom. Podobnú stratégiu plánujú aj pri záchranných úveroch od eurozóny.



Štáty eurozóny poskytli Grécku 53 miliárd eur vo forme bilaterálnych pôžičiek v rámci prvého záchranného balíka so splatnosťou do roku 2041. S plánovanou splátkou Grécko uhradí 8 miliárd eur z dlhu, uviedol predstaviteľ.



Náklady na pôžičky pre Grécko sa od začiatku roka viac ako strojnásobili, čo je odrazom širšieho nárastu výnosov z dlhopisov v eurozóne, pričom trhy očakávajú, že Európska centrálna banka zvýši do konca roka úrok minimálne o 50 bázických bodov v snahe skrotiť infláciu.



Výnos z desaťročného dlhopisu Grécka dosiahol vo štvrtok 4,17 %.



Grécko má hotovostnú rezervu vo výške približne 39 miliárd eur, čo je dostatočné na pokrytie jeho dlhových potrieb najmenej dva roky bez toho, aby využívalo medzinárodné trhy s dlhopismi.



Tento rok si už požičalo približne 7 miliárd eur prostredníctvom nových predajov dlhopisov a znovuotvorením existujúcich dlhopisov.