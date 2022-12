Grécko po prvý raz predčasne splatilo časť z pôžičiek od eurozóny

Atény 15. decembra (TASR) - Grécko splatilo v predstihu 2,7 miliardy eur z pôžičiek, ktoré mu poskytli štáty eurozóny v rámci prvého balíka pomoci počas jeho desaťročnej dlhovej krízy. Uviedol to vo štvrtok predstaviteľ ministerstva financií, ktorý nechcel byť menovaný. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Potvrdil tak septembrovú správu Reuters, že Grécko plánuje splatiť pôžičky eurozóny skôr ako súčasť svojho úsilia o zlepšenie udržateľnosti dlhu.



"Splatili sme dnes, v predstihu, 2,7 miliardy eur," povedal úradník.



Eurozóna a Medzinárodný menový fond (MMF) spolu požičali Grécku počas krízy, ktorá vypukla koncom roka 2009, viac ako 260 miliárd eur výmenou za tvrdé úsporné opatrenia. Grécko vystúpilo z tretieho záchranného programu v roku 2018 a odvtedy sa spolieha len na trhy s dlhopismi.



Atény vyplatili skôr dlh už MMF, ktorý im v rokoch 2010 až 2014 poskytol 28 miliárd eur, a to v apríli 2022, dva roky pred plánovaným termínom.



Štáty eurozóny poskytli Grécku v rámci prvého balíka pomoci 53 miliárd eur vo forme bilaterálnych pôžičiek z tzv. gréckeho úverového nástroja (GLF). So štvrtkovou platbou uhradilo Grécko euroregiónu celkovo 8 miliárd eur, uviedol predstaviteľ. Splatnosť týchto pôžičiek je natiahnutá do roku 2041.