Grécko podpísalo dohody o prieskume ložísk zemného plynu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Podpísanie zmlúv sa považuje za ďalší signál zbližovania v oblasti energetickej politiky medzi Aténami a Washingtonom.

Autor TASR
Atény 16. februára (TASR) - Prieskum energetických zdrojov v Stredozemnom mori vstupuje do novej fázy. Grécko v pondelok podpísalo viacero zmlúv s konzorciom spoločností Chevron Corporation a Helleniq Energy, ktoré preskúmajú ložiská zemného plynu v pobrežných oblastiach južne od ostrova Kréta a polostrova Peloponéz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na grécku vládu.

Podpísanie zmlúv sa považuje za ďalší signál zbližovania v oblasti energetickej politiky medzi Aténami a Washingtonom. USA sa už dlhší čas snažia o posilnenie svojej prítomnosti v regióne, tak prostredníctvom účasti na ťažobných projektoch, ako aj prostredníctvom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) na európsky trh. Dohody sú v súlade so zmenou smerovania energetickej politiky EÚ, ktorá si predsavzala stať sa do konca roka 2027 do veľkej miery nezávislou od ruského zemného plynu.
