Grécko poskytne ďalšiu pomoc podnikom a domácnostiam

Atény 13. septembra (TASR) - Grécko napumpuje do svojej ekonomiky viac peňazí na podporu podnikov a domácností, ktoré zasiahla pandémia nového koronavírusu, pretože jeho rast v tomto roku bude silnejší, ako sa pôvodne očakávalo. To poskytne vláde v Aténach ďalší priestoru na záchranné opatrenia.



Grécko v roku 2018 vystúpilo po desiatich rokoch finančnej krízy zo záchranného programu. Ale vlani jeho ekonomika opäť klesla o 8,2 % v dôsledku obmedzení na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré poškodilo životne dôležité odvetvie jeho ekonomiky - cestovný ruch.



V tomto roku by mala podľa najnovšej prognózy ekonomika vzrásť o 5,9 % namiesto pôvodne predpokladaných 3,6 %, uviedol v sobotu (11. 9.) premiér Kyriakos Mitsotakis, keď načrtol sériu opatrení na zníženie daní.



Minister financií Christos Skaikouras v pondelok uviedol, že nová predpoveď je "úplne realistická a dokonca sa môže ukázať ako konzervatívna".



V 2. polroku 2021 tak vláda vynaloží ďalších 4,4 miliardy eur na podporu zotavovania hospodárstva, čím sa celková výška pomoci počas pandemických rokov 2020 - 2022 zvýši na 42,7 miliardy eur, povedal Staikouras.



Grécko podľa ministra zvažuje tiež svoju prvú emisiu zelených dlhopisov. Pripojí sa tak k viacerým európskym krajinám, ktoré už vydali zelené dlhopisy na financovanie projektov s environmentálnymi výhodami.



Staikouras nehovoril o časovom rámci, ale vysokopostavený predstaviteľ ministerstva financií uviedol, že by sa to mohlo uskutočniť v druhej polovici budúceho roka.



Od ukončenia záchranných programov od Európskej únie, eurozóny a Medzinárodného menového fondu (MMF) v roku 2018 sa Grécko pri svojich potrebách financovania spoliehalo výlučne na trhy. Staikouras uviedol, že vláda zvažuje predčasné splatenie pôžičiek MMF a krajinám eurozóny.



Predstaviteľ ministerstva financií dodal, že k tomu môže dôjsť v roku 2021 alebo 2022.