Grécko predčasne splatí časť úverov, ktoré mu poskytli krajiny EÚ
Grécko má za sebou osem rokov úsporných opatrení v rámci troch medzinárodných záchranných programov, ktorých celková hodnota dosiahla 289 miliárd eur.
Autor TASR
Atény 11. mája (TASR) - Grécko v pondelok oznámilo, že predčasne splatí časť svojich úverov, ktoré mu poskytli európske krajiny ešte počas finančnej krízy. TASR o tom informuje na základe správy AFP. Hovorca vlády Pavlos Marinakis novinárom povedal, že krajina v júni splatí úvery v hodnote 6,9 miliardy eur.
Ministerstvo financií odhaduje, že toto predčasné splatenie zníži na budúci rok verejný dlh na približne 130 % hrubého domáceho produktu (HDP). Grécko odhaduje, že tento rok dlh dosiahne 137 % HDP.
Šéf Agentúry pre správu verejného dlhu Dimitrios Tsakonas minulý piatok (8. 5.) uviedol, že Grécko na konci tohto roka už nebude najzadlženejšou krajinou v Európe. Tou by sa malo stať Taliansko.
Tsakonas na ekonomickej konferencii v Aténach predstavil výhľad vývoja gréckeho dlhu v nasledujúcich rokoch a očakáva jeho pokles na 113 % až 115 % HDP. To by podľa jeho slov posunulo Grécko „na štvrté alebo dokonca piate miesto medzi najzadlženejšími krajinami, za Francúzsko, Belgicko a Taliansko“.
Grécko má za sebou osem rokov úsporných opatrení v rámci troch medzinárodných záchranných programov, ktorých celková hodnota dosiahla 289 miliárd eur. V súčasnosti patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky eurozóny a podľa vládnych prognóz by mala ekonomika krajiny tento rok vzrásť o 2 %.
