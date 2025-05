Grécko prilákalo vlani takmer 41 mil. turistov, príjmy vzrástli

Atény 11. mája (TASR) - Grécko zaznamenalo ďalší úspešný rok v oblasti cestovného ruchu, keď krajinu vlani navštívilo takmer 41 miliónov zahraničných turistov a príjmy z turizmu dosiahli viac než 21 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správ denníka Kathimerini a agentúry Reuters, ktoré zverejnili najnovšie údaje gréckej centrálnej banky.



Podľa banky pricestovalo do Grécka v roku 2024 celkovo 40,7 milióna zahraničných turistov. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje rast o 12,8 %. Príjmy Grécka z cestovného ruchu dosiahli 21,59 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2023 znamená zvýšenie o 4,8 %.



Príjmy od turistov z krajín Európskej únie, ktorí sa na celkových príjmoch Grécka z turizmu podieľali 55,4 %, vzrástli oproti roku 2023 o 7,1 % na 11,97 miliardy eur. Najväčšou mierou k tomu prispeli Nemci a Taliani. Naopak, príjmy od turistov z Francúzska klesli o 11,6 %.



Znížili sa aj príjmy od turistov z Británie, ktorá z EÚ vystúpila v roku 2020, a to o 4,1 %. Ešte výraznejšie klesli príjmy Grécka od Rusov, až o 51,5 %.



Čo sa týka turistov z krajín mimo EÚ, príjmy Grécka zaznamenali rast takmer o pätinu. Dosiahli 2,5 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená zvýšenie o 18,4 %. Najvýraznejší rast spomedzi krajín mimo Európy vykázali príjmy od turistov z USA. Zvýšili sa o 15,3 % na 1,6 miliardy eur.



Celkovo však najviac peňazí naďalej získava Grécko od turistov z Nemecka. Platilo to aj v minulom roku, keď Nemci prispeli do gréckeho rozpočtu sumou 3,7 miliardy eur, čo predstavuje rast o takmer 4 %.



Mimoriadne sa darilo turizmu v oblasti výletných plavieb. V tomto segmente dosiahli vlani príjmy Grécka 1,11 miliardy eur. Oproti roku 2023 to znamená zvýšenie o 22,4 %.