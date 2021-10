Tempo rastu gréckej ekonomiky by malo budúci rok dosiahnuť 4,5 %

Atény 4. októbra (TASR) - Grécka konzervatívna vláda v pondelok druhýkrát za necelý mesiac revidovala svoj odhad rastu ekonomiky smerom nahor po tom, ako viaceré údaje signalizovali, že sa zotavuje rýchlejšie, než sa očakávalo.



Tempo rastu gréckej ekonomiky by malo v roku 2021 dosiahnuť 6,1 % a v budúcom roku 4,5 %, pričom sa jej výkon dostane až nad úroveň pred pandémiou nového koronavírusu, povedal premiér Kyriakos Mitsotakis na schôdzi vlády.



Tieto čísla boli zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2022, ktorý bol predložený do parlamentu v pondelok, a mal by byť dokončený na budúci mesiac.



Grécko bolo jednou z ekonomík eurozóny, ktoré pandémia v roku 2020 zasiahla zvlášť tvrdo, keďže cestovný ruch je dôležitým motorom jeho hospodárstva. Hrubý domáci produkt (HDP) Grécka vlani klesol o 8,2 %.



Čiastočné oživenie turizmu a zrušenie väčšiny obmedzení spojených s pandémiou však na jar tohto roka spôsobilo, že HDP krajiny sa v 2. štvrťroku 2021 zvýšil medziročne až o 16,2 %.



Za prvých sedem mesiacov 2021 navštívilo Grécko 4,5 milióna turistov, o 51,4 % viac ako vlani, ale menej než tretina ich počtu v roku 2019, uviedla centrálna banka.



Vláda v Aténach v septembri revidovala prognózu hospodárskeho rastu v roku 2021 z pôvodných 3,6 % na 5,9 %. A najnovšie ju zvýšila na 6,1 %.



Podľa rozpočtových údajov vďaka väčšiemu ako očakávanému rastu klesne pomer štátneho dlhu k HDP tesne pod hranicu 200 %. Pokračujúca vysoká úroveň verejných výdavkov na boj proti pandémii však na druhej strane zvýši rozpočtový deficit Grécka na odhadovaných 10 % HDP alebo 7,4 % HDP bez zarátania dlhových záväzkov.