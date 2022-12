Grécko sa snaží prilákať Európanov počas energetickej krízy

Atény 17. decembra (TASR) - Slnkom zaliate Grécko láka Európanov, ktorí zápasia s prudko rastúcimi nákladmi na energie počas zimy. Grécko sa snaží využiť svoje mierne zimy, aby pritiahlo do krajiny aj v tomto období turistov, ktorí hľadajú príjemnejšie teploty. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Teploty v stredomorskej krajine aj v novembri pohodlne prekročili 20 stupňov Celzia. To by mohlo byť lákadlo pre Európanov, najmä zo severu, ktorí túžia ušetriť na účtoch za kúrenie, keďže ceny tepla raketovo vzrástli po vojne na Ukrajine.



Grécka vláda vyčlenila 20 miliónov eur na kampaň zameranú najmä na západoeurópskych dôchodcov. Tento krok by mohol podporiť jeho ekonomiku, keďže sektor cestovného ruchu sa podieľa štvrtinou na jej ročnej produkcii.



Minister cestovného ruchu Vassilis Kikilias, absolvoval turné po niekoľkých európskych metropolách vrátane Paríža a Berlína, aby podporil iniciatívu.



Zatiaľ čo na mnohých miestach v Grécku sa aj zime teploty cez deň šplhajú až k 20 stupňom Celzia, krajiny severnej Európy čelia oveľa dlhším a chladnejším zimám. Podľa ministra je tak z energetického hľadiska "múdrejšie" presunúť sa juh, kde je zima mierna a kratšia. "Prežijete tu jeden alebo dva mesiace, užijete si dovolenku a miniete menej ako doma," povedal.



"V Grécku žiadny Nemec nemusí zamrznúť," napísal v septembri najpredávanejší nemecký denník Bild, zatiaľ čo hospodárske noviny Handelsblatt skonštatovali, že Grécko by sa mohla stať "Floridou Európy".



Podľa Kikiliasa medzi severoeurópskymi cestovateľmi existuje "tradícia" zimovať v Španielsku a Portugalsku. Vyzval preto ľudí túžiacich po slnku, mori a piesku, aby sa "pozreli aj na východnú časť Stredozemného mora".



Po dvoch rokoch ekonomicky bolestivých cestovných obmedzení spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 by mohol počet turistov v Grécku v roku 2022 skončiť blízko historického maxima 33 miliónov z roku 2019. Do konca septembra dovolenkovalo v Grécku 23,7 milióna ľudí a počet francúzskych, nemeckých a britských návštevníkov dokonca prekonal úroveň roku 2019.



TUI, najväčší svetový turistický operátor, odštartoval tento rok turistickú sezónu skôr pre vysoký dopyt. Ale európske cestovné kancelárie v zimných mesiacoch zatiaľ veľa pobytov na juhu neponúkajú.



TUI momentálne neorganizuje výlety do Grécka od decembra do februára. A nemecká charterová letecká spoločnosť Condor ponúkala lety na letisko Kalamata na Peloponézskom polostrove len do konca novembra. Lety Condoru do Heraklionu na ostrove Kréta a na Rodos budú podľa hovorkyne Johanny Tillmannovej obnovené až začiatkom apríla.