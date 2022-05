Grécko spustilo výstavbu plávajúceho terminálu na LNG

Atény 3. mája (TASR) - Grécko v utorok odštartovalo výstavbu plávajúceho terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG). Terminál má od roku 2023 slúžiť na dodávky pre Grécko a ďalšie krajiny v juhovýchodnej Európy.



Na slávnostnom spustení výstavby v prístavnom meste Alexandrupoli sa zúčastnil grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, predseda Európskej rady Charles Michel a lídri z Bulharska, Srbska a Severného Macedónska.



"Tento projekt je míľnikom pre európsku energetiku," uviedol na ceremónii Michel. Plávajúci terminál má pomôcť k zníženiu závislosti od ruského plynu. Michel ubezpečil, že Európska únia (EÚ) bude naďalej financovať takéto projekty.



Mitsotakis zasa prisľúbil skorú náhradu za ruský plyn. "Vydieranie zo strany Moskvy" podľa neho nebude mať úspech.



Na projekte, ktorý bude stáť okolo 400 miliónov eur, sa podieľa aj Bulharsko. "Moskva svojím nátlakom nič nedosiahne," uviedol bulharský premiér Kiril Petkov.



Rusko minulý týždeň v odvete za sankcie zastavilo dodávky plynu do Bulharska a Poľska.



Plánovaný terminál na LNG je tiež relevantný pre Srbsko a Severné Macedónsko. Srbský prezident Aleksandar Vučič uviedol, že jeho krajina má veľký záujem o dodávky plynu z Grécka. Premiér Severného Macedónska Dimitar Kovacevski zasa označil výstavbu terminálu za "historickú chvíľu".



Plávajúci terminál by mal zvládnuť 5,5 miliardy metrov kubických plynu ročne. Plyn by mal prichádzať z Alžírska, Kataru, Egypta a USA. Prvé dodávky sa očakávajú približne o 20 mesiacov.