Grécko uvažuje o štátnej podpore pre aerolínie Aegean Airlines

Atény 23. novembra (TASR) - Grécko uvažuje o finančnej pomoci pre najväčšieho leteckého dopravcu Aegean Airlines, v rámci ktorej by aerolínie získali zhruba 120 miliónov eur. Uviedol to v pondelok hovorca gréckej vlády Stelios Petsas.



Aegean Airlines sa podobne ako ďalšie letecké spoločnosti dostali do finančných problémov, ktoré spôsobila pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace karanténne opatrenia vlády. Tie viedli k prepadu cestovného ruchu a takmer úplnému odstaveniu leteckej dopravy.



Okrem vládnej podpory by súkromnú spoločnosť mali ďalšími 60 miliónmi eur podporiť aj jej akcionári. "Plán štátnej pomoci zahrnuje aj účasť akcionárov firmy. V súčasnosti sa pracuje na podmienkach, aby získal súhlas Európskej komisie," povedal Petsas. Ako dodal, letecká doprava je vzhľadom na význam cestovného ruchu pre grécku ekonomiku kľúčová. Zvažovaný plán by mal zabezpečiť, aby štát získal investované peniaze späť po tom, ako sa súčasná koronakríza skončí.



Aegean Airlines sa v 2. kvartáli prepadli do straty vyše 73 miliónov eur, keďže pre opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu museli uzemniť veľký počet lietadiel. Tržby za celý 1. polrok zaznamenali pokles o 64 %.