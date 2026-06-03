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Grécko už nepatrí medzi krajiny s makroekonomickými nerovnováhami

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Komisia vo svojej hodnotiacej správe uviedla, že riziká spojené s verejným dlhom sa v Grécku výrazne znížili.

Autor TASR
Atény 3. júna (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis privítal rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorá vyradila Grécko zo zoznamu členských štátov EÚ s makroekonomickými nerovnováhami. Týmto krokom sa „uzatvára negatívna kapitola, ktorá bola otvorená pred 16 rokmi“, napísal v stredu na sociálnej sieti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nejde len o technokratické hodnotenie, ale skôr o „základ pre lepší život“, dodal Mitsotakis. Vďaka tvrdej práci občanov aj štátu má teraz Grécko k dispozícii rozpočtové prebytky, ktoré môže použiť na zvýšenie miezd a dôchodkov, napísal ďalej premiér, ktorý krajine vládne od roku 2019.

Komisia vo svojej hodnotiacej správe uviedla, že riziká spojené s verejným dlhom sa v Grécku výrazne znížili. Brusel poukázal na solídny hospodársky rast, rozpočtové prebytky, pokrok v reformách a stabilizáciu bankového sektora, oznámilo ministerstvo financií v Aténach. Grécko v rokoch 2010 až 2018 čerpalo niekoľko medzinárodných záchranných balíkov. Na vrchole krízy, osobitne v roku 2015, sa krajina krátkodobo ocitla na pokraji odchodu z eurozóny.
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