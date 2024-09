Grécko v októbri dokončí reprivatizáciu bánk po dlhovej kríze

Atény 4. septembra (TASR) - Grécko plánuje dokončiť reprivatizáciu svojich bánk začiatkom októbra predajom posledného podielu v druhej najväčšej banke v krajine. Uviedli to v stredu dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Plánovaný predaj znamená oživenie pre grécky bankový sektor po záchrane počas dlhovej krízy, keď Grécko takmer vypadlo z eurozóny a medzinárodní veritelia podmienili pôžičky zavedením prísnych úsporných opatrení.



Znamená to tiež koniec záchranného fondu známeho ako HFSF, ktorý bol spustený v roku 2010 s cieľom chrániť najväčšie grécke banky a obmedziť šírenie "dlhovej nákazy" v európskom finančnom systéme.



Fond HFSF stále vlastní podiel vo výške 18,4 % v Národnej banke grécka (NBG), druhom najväčšom gréckom veriteľovi, s trhovou hodnotou 7,2 miliardy eur. Fond plánuje predať 10 až 13 % z tohto podielu a zvyšok bude prevedený do gréckeho štátneho investičného fondu, uviedli zdroje. "O presnej výške podielu a načasovaní predaja sa rozhodne na budúci týždeň," povedal jeden zo zdrojov.



HFSF, ktorý počas dlhovej krízy v rokoch 2009 - 2018 investoval približne 50 miliárd eur na podporu štyroch najväčších gréckych bánk výmenou za ich akcie, sa začal zbavovať svojich podielov minulý rok. Investori tento krok považujú za znak hospodárskeho oživenia Grécka, hoci mnohí obyčajní Gréci stále trpia dlhodobými dôsledkami krízy.



Fond už predal svoje podiely v Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank a časť svojho podielu v NBG zahraničným aj miestnym investorom.



Ďalší zo zdrojov uviedol, že ak bude silný dopyt, vláda by mohla predať 13 % NBG.



HFSF si najala banku JP Morgan ako poradcu pri predaji, dodali oba zdroje.