Grécko vyzýva EÚ, aby chránila spotrebiteľov pred nadnárodnými firmami

Atény 20. mája (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval Európsku úniu (EÚ), aby sa postavila nadnárodným spoločnostiam, ktoré nespravodlivo obmedzujú predaj tovaru na jednotnom trhu, čo vedie k vyšším cenám pre spotrebiteľov. Domácnosti v európskom bloku pritom stále zápasia s vysokou infláciou. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Výzva prichádza pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu, pričom kľúčovým problémom je oslabenie kúpnej sily európskych domácností vysokou infláciou.



"Prebiehajúca inflačná kríza na európskom kontinente poukázala tiež na významné a dlhodobé problémy vo fungovaní trhov so základným spotrebným tovarom," napísal Mitsotakis v liste zaslanom cez víkend šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, ktorý zverejnil jeho úrad.



Spotrebitelia v Grécku aj v ďalších krajinách EÚ často čelia "neprimerane vysokým cenám, za ktoré sa predáva značkový základný spotrebný tovar nadnárodných spoločností," uvádza sa v liste.



Veľké nadnárodné firmy často uplatňujú tzv. teritoriálne obmedzenia ponuky, ktoré limitujú voľnú výmenu ich tovaru za iný v rámci jednotného trhu EÚ. A hoci sú tieto obmedzenia v určitých prípadoch legálne, napríklad zabezpečenie dôležitých informácií pre spotrebiteľov v miestnych jazykoch, možno ich využiť aj spôsobmi, ktoré možno považovať za nekalé obchodné praktiky.



EÚ zasiahla najmä proti pivovarníckej spoločnosti AB Inbev a v roku 2019 jej udelila pokutu vo výške 200 miliónov eur za opatrenia na zabránenie belgickým supermarketom a veľkoobchodníkom dovážať lacnejšie pivo Jupiler z Holandska.



Štúdia EÚ z roku 2020 zistila, že obmedzenia viedli k značným neodôvodneným cenovým rozdielom medzi krajinami bloku a mohli by spotrebiteľov stáť až 14 miliárd eur ročne.



"Tieto rozdiely ovplyvňujú dôveru európskych občanov v jednotný trh a bránia im využívať jeho každodenné výhody," napísal Mitsotakis. Vyzval preto na prijatie novej legislatívy, ktorá by túto prax zastavila.



EÚ musí byť schopná "rozhodne, rýchlo a efektívne zasiahnuť, aby našla riešenia týchto problémov," dodal.



Životné náklady sú hlavnou témou v Grécku, kde sú minimálne mzdy na dolnom konci rebríčka v rámci EÚ. Podľa údajov Eurostatu je Grécko na 21. mieste v 27-člennom bloku.



Mitsotakisova konzervatívna strana Nová demokracia je súčasťou Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, rovnako ako Kresťanskodemokratická únia von der Leyenovej v Nemecku.