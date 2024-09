Grécko zakáže licencie na krátkodobé prenájmy v Aténach

Atény 16. septembra (TASR) - Zákaz nových licencií na krátkodobé prenájmy v troch okresoch v centre Atén bude v platnosti najmenej jeden rok. Oznámila to v pondelok grécka vláda, ktorá zároveň zvýšila daň z týchto pobytov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Grécko sa rovnako ako mnoho iných európskych turistických destinácií snaží nájsť rovnováhu medzi ziskovým odvetvím cestovného ruchu, ktoré poháňajú online platformy, ako je Airbnb, a problémom miestnych obyvateľov so získaním dostupného bývania.



Nedostatok bývania a rastúce životné náklady prinútili krajinu tento mesiac oznámiť zvýšenie dane z krátkodobého prenájmu, zakázať nové licencie v centre Atén a poskytnúť majiteľom domov stimuly, aby prešli na dlhodobý prenájom.



Grécka ministerka cestovného ruchu Olga Kefalogianniová v pondelok uviedla, že zákaz nových licencií na krátkodobý prenájom v troch okresoch v centre Atén by mohol byť o rok predĺžený.



Zákaz nadobudne účinnosť 1. januára 2025. Keďže mnohí majitelia domov uprednostňujú krátkodobé prenájmy svojej nehnuteľnosti, domáci obyvatelia majú problém nájsť cenovo dostupný prenájom.



Denná daň z krátkodobého prenájmu, ktorá má krajine pomôcť zvládnuť vplyv prírodných katastrof súvisiacich s klimatickými zmenami, sa počas hlavnej sezóny od apríla do októbra zvýši na osem eur z aktuálnych 1,5 eura, uviedol minister financií Kostis Hatzidakis. A v zime stúpne na dve eurá z 0,5 eura/deň.



Grécko očakáva, že jeho príjmy z cestovného ruchu dosiahnu v tomto roku 22 miliárd eur, čo je ďalší rekord, uviedla Kefalogianniová.



Stredomorská krajina vykázala v minulom roku rekordné príjmy z cestovného ruchu vo výške 20,6 miliardy eur. Doterajšie údaje naznačujú, že rok 2024 bude ďalším dobrým rokom, dodala Kefalogianniová.



"Grécko patrí medzi 10 najobľúbenejších turistických destinácií na svete," povedala. "Môžeme dúfať, že príjmy (z turizmu) by mohli dosiahnuť až 22 miliárd eur."



Poplatok vo výške 20 eur pre návštevníkov výletných lodí na ostrovy Santorini a Mykonos počas vrcholnej letnej sezóny a ďalšie opatrenie oznámené začiatkom tohto mesiaca, v rámci boja proti nadmernému cestovnému ruchu, nadobudnú tiež účinnosť na budúci rok, dodala Kefalogianniová.