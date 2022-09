Grécko znížilo dovoz ruského plynu tento rok o viac než 50 %

Revithoussa 23. septembra (TASR) - Grécko znížilo dovoz plynu z Ruska v tomto roku o viac než polovicu. Umožnil to terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG) neďaleko Atén, ktorý zvýšil dovoz suroviny od iných producentov. Uviedol to koncom tohto týždňa grécky prevádzkovateľ plynárenskej siete DESFA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Grécko bolo v oblasti energií od Ruska vysoko závislé dlhé roky, pričom ruský zemný plyn sa na celkovej spotrebe v krajine podieľal 40 %. Po invázii Ruska na Ukrajinu a dohode štátov Európskej únie o znížení dovozu ruských energií však začalo Grécko zvyšovať dovoz LNG. Zatiaľ jediný grécky LNG terminál, ktorý sa nachádza na ostrovčeku Revithoussa, zhruba 40 kilometrov západne od Atén, dokáže uskladniť 225.000 kubických metrov (m3) plynu a regasifikovať zhruba 1400 m3 za hodinu.



Ako v rozhovore pre agentúru Reuters povedala generálna riaditeľka DESFA Maria Rita Galliová, vďaka maximálnemu využitiu terminálu sa dovoz plynu z Ruska znížil tento rok o viac než polovicu. "Podiel ruského plynu klesol zo 40 % na menej než 20 %," povedala. Naopak, počet LNG tankerov privážajúcich skvapalnený plyn do terminálu Revithoussa sa medziročne zvýšil na dvojnásobok.