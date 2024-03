Grécko zvýši minimálnu mzdu na 830 eur

Atény 29. marca (TASR) - Grécko zvýši minimálnu hrubú mesačnú mzdu o 6,4 % na 830 eur. Rozhodnutie, ktoré oznámila v piatok grécka vláda, nadobudne účinnosť k 1. aprílu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Grécko zvyšuje minimálnu mzdu už štvrtýkrát za posledných päť rokov. "Dnešné rozhodnutie prinesie úľavu pracujúcim bez toho, aby ovplyvnilo silu ekonomiky a konkurencieschopnosť podnikov," povedal premiér Kyriakos Mitsotakis na zasadnutí svojho kabinetu.



Grécka ekonomika vlani vzrástla o 2 %, čo bolo výrazne viac ako priemer za celú eurozónu na úrovni 0,4 %. V tomto roku vláda očakáva zrýchlenie rastu na 2,9 %, k čomu by mali prispieť najmä cestovný ruch, zvýšené investície a domáci dopyt.



Vláda premiéra Mitsotakisa, ktorá v júni minulého roka obhájila svoj mandát do ďalšieho funkčného obdobia, sľúbila, že do roku 2027 zvýši minimálnu mesačnú mzdu na 950 eur a priemerná mzda v rovnakom období vzrastie o viac ako štvrtinu na 1500 eur. Zaviazala sa tiež, že v rámci oživenia hospodárstva po dlhovej kríze, ktorá skresala príjmy vo všetkých oblastiach, bude ďalej zvyšovať mzdy a dôchodky vo verejnom sektore.



Grécko sa v roku 2018 vymanilo zo série medzinárodných záchranných programov a minulý rok získalo od ratingových agentúr opäť status dôveryhodného dlžníka po tom, ako sa jeho rating pre obrovský verejný dlh nachádzal 13 rokov v neinvestičnom pásme.