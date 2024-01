Podiel zelenej energie na celkovom mixe vlani v Grécku vzrástol

Atény 30. januára (TASR) - Grécko zvýšilo produkciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v minulom roku na rekordnú úroveň, pričom podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vzrástol na takmer 60 %. Uviedol to v utorok prevádzkovateľ energetickej siete IPTO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov IPTO dosiahol vlani podiel slnečnej, veternej a vodnej energie na celkovom objeme výroby elektriny v Grécku 57 %. V porovnaní s rokom 2022 sa produkcia z týchto zdrojov zvýšila o 8,5 %.



Grécko bolo pri výrobe elektriny dlhé roky do veľkej miery závislé od uhoľných elektrární. Postupne však začalo tieto elektrárne v rámci ekologizácie sektora zatvárať a od roku 2014 zvýšilo produkciu z obnoviteľných zdrojov energie na viac než dvojnásobok.



Cieľom Grécka je, aby do roku 2030 predstavovala spotreba elektriny z OZE približne 44 %. Na porovnanie, v roku 2021 to bolo 22 %.