Grécko zvyšuje cenu zlatých víz v rámci boja s bytovou krízou

Atény 6. apríla (TASR) - Grécko tento mesiac sprísnilo svoje pravidlá pre udeľovanie tzv. zlatého víza. Zvýšilo požadovanú investíciu až na 800.000 eur v snahe pomôcť zmierniť bytovú krízu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Úspešný program, ktorý prilákal do krajiny tisíce Číňanov, sa začal v roku 2014. Umožňuje cudzincom získať obnoviteľné päťročné povolenie na pobyt výmenou za investíciu do nehnuteľností vo výške 250.000 eur.



Ministerstvo financií však oznámilo, že od začiatku apríla sa táto hranica zvyšuje na 800.000 eur v atraktívnych regiónoch, akými sú okolie Atén, Solún, Mykonos, Santorini či ostrovy s viac ako 3100 obyvateľmi. V ostatných oblastiach sa hranica pre investície začína na sume 400.000 eur.



"Tieto opatrenia sú súčasťou celkovej bytovej politiky vlády, ktorej cieľom je v spolupráci so súkromným sektorom zabezpečiť dostupné a kvalitné bývanie pre všetkých občanov," uviedol minister financií Kostis Hatzidakis.



Podľa centrálnej banky sa nájomné zvýšilo o 20 %, odkedy krajina v roku 2018 oficiálne vystúpila z takmer desaťročného záchranného programu.



Údaje ministerstva migrácie za minulý rok zase ukázali rekordný dopyt, a to 10.214 žiadostí o získanie alebo obnovenie víz.



V roku 2023 bolo v Grécku udelených celkovo 5701 zlatých víz a 8800 žiadostí čaká na rozhodnutie. Investície dosiahli v priebehu roka minimálne jednu miliardu eur.



Asociácia akciových spoločností a podnikov (SAE/E) však pochybuje o tom, že vláda dosiahne svoj cieľ, ktorým je znížiť ceny nehnuteľností a zvýšiť dostupnosť domov na dlhodobý prenájom, zmenou limitov pre zlaté víza.



Trh s nehnuteľnosťami a stavebníctvo prudko klesli počas dlhovej krízy Grécka, ktorá sa začala v roku 2008.



SAE/E hovorí, že doteraz bolo investorom do nehnuteľností udelených približne 20.000 povolení na trvalý pobyt. Podľa ministerstva migrácie a zahraničných vecí si v roku 2021 zakúpilo povolenie na pobyt približne 405 čínskych štátnych príslušníkov.