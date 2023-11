Grécky cestovný ruch by mohol v tomto roku prekonať rekordný rok 2019

Atény 21. novembra (TASR) - Grécky cestovný ruch dosiahol za deväť mesiacov do konca septembra obrat približne 18 miliárd eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o 15 %, oznámila v utorok grécka centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nárast počtu hostí bol ešte vyšší ako v prípade obratu. Dovolenku v krajine v sledovanom období strávilo takmer 28 miliónov turistov, čo bolo o 17 % viac ako v rovnakom období vlaňajška. Grécki odborníci na cestovný ruch sa domnievajú, že celý rok 2023 by mohol dopadnúť ešte lepšie ako predchádzajúci rekordný rok 2019, posledný pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, keď krajina privítala 33 miliónov hostí.



Podľa centrálnej banky boli dovolenkári tento rok šetrnejší ako vlani. V priemere počas svojej návštevy minuli 628 eur v porovnaní so 643 eurami v predchádzajúcom roku a 743 eurami v roku 2021. Za ťahúňa odvetvia banka označila turistov z Nemecka. Ich počet sa medziročne zvýšil o 6,5 % na 3,9 milióna, čím sa vyrovnali Britom, ktorí predtým tvorili najväčšiu skupinu dovolenkárov v Grécku.