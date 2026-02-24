< sekcia Ekonomika
Grécky cestovný ruch zaznamenal v roku 2025 nové rekordy
Počet príchodov z EÚ vzrástol o 2,8 %, zatiaľ čo v prípade návštevníkov z krajín mimo európskeho spoločenstva sa zvýšil o 10 %.
Autor TASR
Atény 24. februára (TASR) - Grécky cestovný ruch zaznamenal v minulom roku nové rekordy z pohľadu tržieb a počtu prichádzajúcich turistov. Počet príchodov sa zvýšil o 5,6 % na 37,98 milióna v porovnaní s 35,95 milióna cestujúcich v roku 2024, oznámila v utorok grécka centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet príchodov z EÚ vzrástol o 2,8 %, zatiaľ čo v prípade návštevníkov z krajín mimo európskeho spoločenstva sa zvýšil o 10 %. Predbežné údaje nezahŕňajú výletné lode, upozornila centrálna banka. Grécke ministerstvo turizmu uviedlo, že príjmy odvetvia dosiahli 23,6 miliardy eur, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 21,6 miliardy eur. Grécko sa radí medzi päť najnavštevovanejších krajín Európskej únie, za Francúzskom, Španielskom a Talianskom, a približne na rovnakej úrovni ako Nemecko, napísala agentúra AFP.
