Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. február 2026Meniny má Matej
< sekcia Ekonomika

Grécky cestovný ruch zaznamenal v roku 2025 nové rekordy

.
Na snímke akropola v Aténach. Foto: Teraz.sk

Počet príchodov z EÚ vzrástol o 2,8 %, zatiaľ čo v prípade návštevníkov z krajín mimo európskeho spoločenstva sa zvýšil o 10 %.

Autor TASR
Atény 24. februára (TASR) - Grécky cestovný ruch zaznamenal v minulom roku nové rekordy z pohľadu tržieb a počtu prichádzajúcich turistov. Počet príchodov sa zvýšil o 5,6 % na 37,98 milióna v porovnaní s 35,95 milióna cestujúcich v roku 2024, oznámila v utorok grécka centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Počet príchodov z EÚ vzrástol o 2,8 %, zatiaľ čo v prípade návštevníkov z krajín mimo európskeho spoločenstva sa zvýšil o 10 %. Predbežné údaje nezahŕňajú výletné lode, upozornila centrálna banka. Grécke ministerstvo turizmu uviedlo, že príjmy odvetvia dosiahli 23,6 miliardy eur, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 21,6 miliardy eur. Grécko sa radí medzi päť najnavštevovanejších krajín Európskej únie, za Francúzskom, Španielskom a Talianskom, a približne na rovnakej úrovni ako Nemecko, napísala agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja