Grécky kabinet schválil národný plán obnovy a posunul ho do parlamentu

Atény 29. marca (TASR) - Grécky kabinet v pondelok schválil národný plán obnovy, ktorý, ako dúfa, v nasledujúcich šiestich rokoch podporí hospodársky rast až o sedem percentuálnych bodov a vytvorí desaťtisíce pracovných miest.



Atény by mali z tzv. fondu obnovy na podporu zotavenia sa z pandémie nového koronavírusu, na ktorom sa minulý rok dohodli lídri Európskej únie (EÚ), v nasledujúcich rokoch získať 19,4 miliardy eur vo forme grantov a 12,7 miliardy eur vo forme lacných pôžičiek. To predstavuje zhruba 16 % hrubého domáceho produktu (HDP) Grécka.



„Národný plán obnovy môže v šesťročnom horizonte zvýšiť HDP až o sedem percentuálnych bodov, nad mieru prirodzeného rastu gréckej ekonomiky, a pridať 200.000 pracovných miest,“ uviedol predseda vlády Kyriakos Mitsotakis a nazval tento plán „mostom“ do éry po ochorení COVID-19.



Podľa minuloročnej dohody EÚ bude môcť Európska komisia získať až 750 miliárd eur na kapitálových trhoch a poskytnúť peniaze členským štátom, ktoré najviac zasiahla pandémia. Platby budú spojené s dohodnutými reformami a investičnými plánmi. A budú mať čiastočne formu grantov a čiastočne pôžičiek.



Európska komisia odhaduje, že prvé tranže z balíka budú vyplatené v lete.



O gréckom pláne obnovy bude teraz rokovať parlament a až potom predložia Atény finálny návrh Bruselu, pričom tak musia urobiť v určenom termíne, do konca apríla.



Mitsotakis povedal ministrom, že plán obnovy by mohol zmobilizovať takmer 60 miliárd eur, a to s pomocou súkromného sektora, ktorý by sa na ňom mohol podieľať prostredníctvom vlastného kapitálu a pôžičiek.



Štyri hlavné piliere plánu zahŕňajú projekty týkajúce sa zelenej energie, digitalizácie, podpory zamestnanosti a investícií a reforiem zameraných na zlepšenie vzdelávania a zdravia, uviedol Mitsotakis.



Viac ako jedna tretina finančných prostriedkov bude vyčlenená na tzv. zelenú alebo ekologickú transformáciu hospodárstva, obnoviteľnú energiu, elektrickú verejnú dopravu a ochranu biodiverzity.



"Tento krok bude len začiatkom, prvým kilometrom maratónu, ktorý sa skončí, keď sa všetky finančné prostriedky vyčerpajú najneskôr do roku 2026," dodal Mitsotakis.