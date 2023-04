Grécky ostrov Paros zažíva stavebný rozmach, pripravuje sa na leto

Naousa 15. apríla (TASR) – V malebnej dedinke Naousa na gréckom ostrove Paros je už od skorého rána počuť zbíjačky. Miestni obyvatelia sa pripravujú na podľa nich rekordnú turistickú sezónu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Po dvoch zlých rokoch, keď cestovný ruch zasiahla pandémia ochorenia COVID-19, sa vlani počet turistov na gréckom ostrove výrazne zvýšil. A jeho obyvatelia dúfajú, že tento rok bude ešte lepší. V celej rybárskej dedine s bielymi domami typickými pre súostrovie Kyklady je rušno.



"Momentálne je to šialené," povedal miestny inštalatér Nikos Kritikos, ktorý pracuje na rekonštrukcii kanalizácie. "Všetci opravujú, maľujú, aby boli včas pripravení," dodal.



Podľa gréckej centrálnej banky prišlo vlani do krajiny 27,8 milióna turistov, čo bol nárast o 89,3 % oproti predchádzajúcemu roku.



Združenie gréckych podnikov v cestovnom ruchu očakáva, že tržby v tomto roku dosiahnu 17,6 miliardy eur. "Tohtoročná turistická sezóna bude najlepšia v histórii, Vyhlásil starosta Parosu Markos Kovaios.



Cestovný ruch predstavuje takmer štvrtinu hrubého domáceho produktu (HDP) Grécka a pomohol podporiť ekonomiku aj počas pandémie.



Ale rovnako ako v prípade iných vyhľadávaných európskych turistických destinácií, ako sú Barcelona či Benátky, sa niektorí miestni na Parose začínajú pýtať, či rozmach turizmu nezašiel príliš ďaleko. Všade vyrastajú turistické komplexy a luxusné vily. Prílev turistov priniesol tiež rast životných nákladov.



V minulosti mal Paros, podobne ako mnohé iné turistické ostrovy aj nejaké poľnohospodárstvo, z ktorého však zostalo len niekoľko olivových hájov a vinohradov. A rybolov sa prispôsobil požiadavkám gastronomického sektora.



"V 90. rokoch 20. storočia rodiny stavali domy pre svoje deti, teraz je to nepretržitá výstavba pre turistov," povedal Kritikos. Inštalatér sa obáva, že sa aj tento ostrov "zmení na Mykonos", susedný kykladský ostrov známy ako destinácia, kde neustále pristávajú lietadlá.



Ďalší kykladský ostrov Sifnos začiatkom tohto mesiaca vyzval štát, aby obmedzil "neskrotný" rast cestovného ruchu.



Minulý mesiac bol v Aténach pred svojím domom zbitý archeológ, ktorého úlohou bolo monitorovať nelegálne stavby na Mykonose. Prípad vyšetruje grécka polícia. Premiér Kyriakos Mitsotakis zvolal k tejto otázke mimoriadne zasadnutie vlády, na ktorom prisľúbil presadzovanie stavebných zákonov a zlepšenie policajnej práce na Mykonose.



"Mať ostrov, kde si niektorí ľudia myslia, že sú nad zákonom, je nepredstaviteľné," povedal Mitsotakis.



Podľa združenia gréckych archeológov štátne kontroly často prichádzajú až po vydaní stavebného povolenia miestnymi úradníkmi, ktorí developerov "neobťažujú pokutami", pretože je potrebné zarobiť veľa peňazí.



Problémom na Parose je tiež zvyšovanie nájomného v dôsledku čoho sa bývanie na ostrove stáva čoraz nedostupnejšie pre štátnych zamestnancov a zamestnancov v cestovnom ruchu.