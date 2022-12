Grécky premiér prisľúbil 10-% dotácie na potraviny pre rodiny

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis uznal potlesk svojich zákonodarcov počas zasadnutia parlamentu o rozpočte na rok 2023 v Aténach v sobotu 17. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Atény 18. decembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v sobotu (17.12.) oznámil 10-% dotácie na nákup potravín v budúcom roku, aby domácnostiam pomohol čeliť bremenu vysokej inflácie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.povedal premiér v parlamente pred hlasovaním o štátnom rozpočte na rok 2023 v rámci predvolebnej atmosféry.Voľby v Grécku sú naplánované na júl 2023, ale Mitsotakis povedal, že by sa mohli konať na jar.Dotácia bude stáť 650 miliónov eur, uviedol premiér. Jednotlivci dostanú maximálne 220 eur. Pre veľké rodiny s viacerými príjemcami bude celková suma obmedzená na 1000 eur. Opatrenie sa dotkne domácností s príjmom 24.000 eur ročne v prípade páru, pričom na každé dieťa sa pripočítava 5000 eur.Mitsotakis uviedol tiež, že štátne dotácie v prípade elektriny a zemného plynu zostanú v platnosti.povedal.Grécki zákonodarcovia v sobotu schválili rozpočet krajiny na rok 2023, ktorý predpokladá pomalšiu expanziu ekonomiky, keďže rastúce ceny energií a vyššia inflácia poškodzujú domáci dopyt.Bol to prvý rozpočet Grécka za uplynulých 12 rokov, ktorý bolo vypracovaný mimo rámca tzv. záchranného dohľadu (veriteľov, ktorí poskytli Grécku záchranné úvery) alebo zvýšeného dohľadu.Grécko vystúpilo z posledného, tretieho programu finančnej pomoci v roku 2018. Až do začiatku tohto roka však zostalo pod drobnohľadom svojich veriteľov, Európskej únie a Medzinárodného menového fondu, ktorí pozorne sledovali zavádzanie sľúbených reforiem aj financie krajiny.Rozpočet počíta s tým, že sa rast ekonomiky v budúcom roku spomalí na 1,8 % z plánovaných 5,6 % v tomto roku a vytvorí primárny prebytok (bez nákladov na obsluhu dlhu) vo výške 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP).Premiér Mitsotakis vo svojom prejave v parlamente povedal, že rozpočet neignoruje prekážky, ktoré krajinu čakajú.povedal.Rozpočet na budúci rok predpokladá tiež, že miera inflácie sa v roku 2023 zníži na 5 % z odhadovaných tohtoročných 9,7 %.Grécky verejný dlh, najvyšší v eurozóne, na budúci rok klesne na 159,3 % HDP zo 168,9 % v tomto roku.