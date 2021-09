Green Group dá na technológiu recyklovania plastov v SR 12 mil. eur

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) – Jeden z najvýznamnejších recyklátorov plastov v Európe, spoločnosť Green Group, plánuje na Slovensku investíciu vo výške 12 miliónov eur. Nová investícia bude smerovať do modernizácie už existujúcej technológie na recyklovanie plastov v Banskej Bystrici, ktorej výstupom má byť tzv. rPET s celkovou kapacitou 8000 ton ročne.



Nová investícia nasleduje po úvodnej finančnej operácii vo výške 13 miliónov eur v spoločnosti Ekolumi, ktorá sa v roku 2019 stala členom skupiny Green Group. Súčasne s oznámením novej investície a plánov skupiny Green Group na území Slovenska Ekolumi ukončuje proces zmeny značky a mena premenovaním na Greentech Slovakia.



"Nová investícia má posilniť postavenie Greentech Slovakia v regióne, pretože prináša pridanú hodnotu zapojením sa do procesu recyklácie PET až po produkciu druhotných surovín materiálu. Je to krok vpred smerom k obehovému hospodárstvu plastov na Slovensku," uviedol pre TASR prezident skupiny Green Group Constantin Damov.



"Green Tech má silné postavenie na európskom trhu, pričom ročne recykluje dve miliardy PET fliaš. Našou víziou je stať sa najväčším recyklátorom PET a producentom recyklovaných výrobkov v Európe," uviedla ďalej výkonná riaditeľka spoločnosti Green Tech Alina Genes.



S plánovanou investíciou je úzko spojený aj vznik nových pracovných miest. "V súčasnosti zamestnávame v Banskej Bystrici 100 ľudí. Do roku 2023 by to mohlo byť o 50 zamestnancov viac," pripomenul konateľ Greentech Slovakia Michal Figúr.



So zvýšením efektívnosti spracovania PET fliaš sa zvýšili aj kapacitné možnosti spoločnosti. V súčasnosti sú na úrovni 40.000 ton PET fliaš ročne, čo je o 10.000 ton viac, ako produkuje celé Slovensko.



Green Tech je jedným z najvýznamnejších PET recyklátorov v Európe so spracovateľskou kapacitou 150.000 ton PET odpadu ročne, s recyklačnými prevádzkami v Rumunsku, na Slovensku a v Litve. Je tiež prvou recyklačnou spoločnosťou v Európe certifikovanou renomovanou švajčiarskou organizáciou Gold Standard, ktorá vydáva certifikáty na zníženie emisií CO2 na dobrovoľnej báze, ktoré eliminujú uhlíkovú stopu.