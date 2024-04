Greenová: So znižovaním úrokových sadzieb v Británii by sa malo počkať

Londýn 11. apríla (TASR) - Britská centrálna banka by ešte nejaký čas otázku znižovania úrokových sadzieb riešiť nemala. Uviedla to vo štvrtok členka Menovej rady Bank of England (BoE) Megan Greenová. Dôvodom sú podľa nej pretrvávajúce inflačné tlaky, ktoré sú v Británii stále väčšou hrozbou než napríklad v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.



Greenová uviedla, že trhy by nemali počítať so skorším znížením úrokových sadzieb v Británii než v Spojených štátoch a nemali by očakávať ani výraznejšiu redukciu sadzieb v tomto roku než v prípade USA. Dodala, že neskorší začiatok redukcie úrokov zo strany BoE je omnoho lepším riešením.



"Z môjho pohľadu by sa so znižovaním úrokových sadzieb v Británii malo zatiaľ počkať," uviedla Greenová v britskom denníku Financial Times. Ešte ďalej zašiel ďalší člen Menovej rady BoE Jonathan Haskel, jeden z najväčších "jastrabov" v BoE. Podľa neho by znižovanie úrokových sadzieb malo ešte dlho zostať mimo diskusií.



Tieto postoje však ostro kontrastujú s nedávnymi vyjadreniami guvernéra BoE Andrewa Baileyho. Ten otvorene hovoril o možnosti redukcie úrokových sadzieb v roku 2024, pričom očakávania v tomto smere označil za "nie nerozumné". Najbližšie zasadnutie Menového výboru BoE je naplánované na 9. mája.