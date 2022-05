Greenpeace kritizuje plán Európskej komisie REPowerEU

Bratislava 19. mája (TASR) – Mimovládna organizácia Greenpeace odmietla plán Európskej komisie na ukončenie energetickej závislosti od Ruska REPowerEU. Podľa aktivistov plán nerieši ničenie životného prostredia ani vysoké účty za energie, uprednostňuje profit energetických gigantov pred ľuďmi a nesústredí sa na celkové ukončenie závislosti od fosílnych palív. Vo štvrtok o tom informovala Greenpeace Slovensko.



"Európska únia sa už raz popálila na svojej závislosti od špinavých ruských palív, ale namiesto toho, aby sa poučila, hľadá ďalšie nové príležitosti, ako sa opätovne popáliť. Na pláne REPowerEU budú zarábať energetickí giganti, ako je Saudi Aramco či Shell, ktorí už dnes profitujú z vojny, zatiaľ čo obyčajní ľudia sú škrtení vysokými cenami energií," uviedla koordinátorka klimatickej a energetickej kampane Greenpeace EU Silvia Pastorelli. Zameranie komisie na výmenu jedného zdroja špinavého paliva za druhý nás podľa aktivistov pripúta k využívaniu fosílnych palív na ďalšie dekády a bude aj naďalej financovať ničenie životného prostredia a porušovanie ľudských práv.



Riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková doplnila že to, čo naozaj potrebujeme, sú opatrenia, ktoré zabezpečia energetickú bezpečnosť a prispejú k riešeniu energetickej chudoby a klimatickej krízy. "Akými sú napríklad investície do opatrení na úsporu energií, decentralizované obnoviteľné zdroje a dopravné systémy založené na verejnej doprave, cyklodoprave a pešej infraštruktúre," dodala Juríková.



Napriek tomu, že Európska komisia s podporou obnoviteľných zdrojov ráta, Greenpeace tvrdí, že zvýšenie cieľa EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 na 45 % nestačí. "Toto je menej ako cieľ 50 %, ktorý by bol v súlade s cieľom Parížskej klimatickej dohody udržať globálne otepľovanie pod hranicou 1,5 stupňa," uviedla v analýze organizácia. Komisia sa však už dostala pod paľbu kritiky zo strany environmentálnych skupín za to, že navrhuje urýchliť procesy udeľovania povolení spôsobom, ktorý by podľa nich mohol ohroziť ochranu prírody.



Aktivisti nesúhlasia ani so zámerom na zvýšenie objemu výroby biometánu na 35 miliárd kubických metrov. Ide o väčšie množstvo ako je objem dostupných zdrojov, ktoré možno využívať udržateľným spôsobom. Zámer EK na zvýšenie produkcie vodíka by podľa Greenpeace zasa mohol viesť k tomu, že vodík sa bude vyrábať zo zdrojov, ktoré znečisťujú životné prostredie alebo to bude znamenať, že na výrobu vodíka sa bude plytvať obnoviteľnou elektrickou energiou. "Dovoz vodíka z krajín mimo Európy by navyše mohol ísť aj na úkor ľudí v týchto krajinách, ktorí sami potrebujú prístup k obnoviteľnej energii," dodala organizácia.