Greenpeace: Obnoviteľne zdroje majú návratnosť od 6 do 11 rokov

Bratislava 27. marca (TASR) - Ceny energií sa po skončení štátnych dotácií výrazne zvýšia, no znížiť vplyv tohto zdražovania môže investícia do obnoviteľných zdrojov (OZE). Pri správne zvolenej kombinácii obnoviteľných zdrojov môžu mať energetické spoločenstvá návratnosť od šiestich do 11 rokov a obyvateľom panelákov dokážu ročne ušetriť tisícky eur, ukázala štúdia Greenpeace a Technickej univerzity v Košiciach.



„Na Slovensku máme voľných zhruba 110.000 panelákových striech. Naša štúdia ukazuje, že energetické spoločenstvá, ktoré ešte stále mnoho Slovákov nepozná, môžu ušetriť domácnostiam v panelákoch tisícky eur ročne za pomerne krátky čas,“ uviedla koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová.



Štúdia s názvom „Zelená energia pre každé poschodie: Energetické spoločenstvá v bytových domoch a finančná návratnosť“ ukazuje tri najzaujímavejšie kombinácie obnoviteľných zdrojov pre modelový štvorpodlažný bytový dom so 16 bytmi.



Keby si jeho obyvatelia nainštalovali fotovoltické panely s maximálnym výkonom len 12 kilowattpeakov (kWp), na základe investície 12.240 eur môžu ročne ušetriť 2116 eur a investícia sa im vráti do necelých šiestich rokov.



Ak by obyvatelia paneláku skombinovali fotovoltické panely s batériou, mohli by nainštalovať väčší výkon až na úrovni 32 kWp, čo by si vyžiadalo investíciu 47.440 eur, ale zároveň ročnú úsporu až 4640 eur a návratnosť približne desať rokov. Ak by sa namiesto batérie rozhodli nainštalovať bojler na predohrev vody, stálo by ich to 53.340 eur a dokázali by ušetriť až 4930 eur ročne. Investícia by sa im vrátila o necelých 11 rokov.



Tretím variantom štúdie je návrh pre bytové domy s vlastnou kotolňou, ktoré nie sú napojené na centrálne vykurovanie. Tie by mohli skombinovať fotovoltické panely s výkonom 40 kWp a tepelné čerpadlo s výkonom 48 kilowattov (kW). Museli by spoločne investovať 109.200 eur, ale ročne by dokázali ušetriť od 13.000 do 30.000 eur pri návratnosti do štyroch až ôsmich rokov podľa cien tepla.



Potreba ušetriť za energie sa bude podľa Osvaldovej zvyšovať po skončení zastropovania cien energií ku koncu tohto roka, ktoré oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Energopomoc by sa po novom mala týkať najmä tých najzraniteľnejších skupín. Ohlásený koniec dotovania energií bude podľa Osvaldovej návratnosť týchto riešení ešte skracovať a úspora bude väčšia. Od roku 2022 Slovensko na priamu pomoc s energiami vyplatilo viac ako štyri miliardy eur.



„V roku 2024 čelilo chudobe alebo sociálnemu vylúčeniu takmer milión Sloveniek a Slovákov, čo je každý šiesty obyvateľ. Vláda musí tento problém riešiť a mala by ľuďom zaistiť lacné energie. Preto by mala umožniť, aby si každá bytovka mohla dovoliť nainštalovať obnoviteľné zdroje a energiu vyrobenú z nich zdieľať prostredníctvom energetického spoločenstva. Peniaze na to sú. Z 12,6-miliardového eurofondového Programu Slovensko vláda doteraz vyčerpala iba 5,5 %. Napriek tomu sú energetické spoločenstvá vylúčené z mnohých dotačných programov, ako napríklad Zelená domácnostiam,“ uzavrela Osvaldová.



Energetické spoločenstvá čelia v súčasnej legislatíve mnohým prekážkam. Greenpeace preto predstavil „Osem riešení pre lepšiu energetiku“, ktoré majú uľahčiť ich zakladanie a žiada od rezortu hospodárstva, aby ich zapracoval do pripravovaného návrhu zákona o energetike.