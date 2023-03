Greenpeace: Ohrozené domácnosti si obnovu domu nebudú môcť dovoliť

Bratislava 13. marca (TASR) - Najviac ohrozené domácnosti si obnovu domu nebudú môcť dovoliť, aj keď získať dotáciu bude možno jednoduchšie. Uviedla to enviroorganizácia Greenpeace v reakcii na upravené podmienky výzvy na obnovu domov, financovanej z plánu obnovy. Platforma Budovy pre budúcnosť poukazuje, že zbytočné zmeny v dotáciách odrádzajú ľudí od väčších úspor energie.



"Zníženie časti byrokratickej záťaže vítame, no navýšenie príspevku zo 60 na 75 percent pre mnohé domácnosti stále nebude stačiť. Mnohí ľudia zvyšné peniaze na obnovu jednoducho nebudú mať odkiaľ získať," skonštatovala koordinátorka klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Barbara Bagiová.



Organizácia preto žiada 100-percentné pokrytie investícií pre zraniteľné a nízkopríjmové domácnosti. "Pre ostatné skupiny žiadame progresívne odstupňovaný príspevok podľa výšky príjmov a poskytnutie bezúročných pôžičiek," podotkla Bagiová.



Platforma Budovy pre budúcnosť zase žiada, aby sa do programu vrátila motivácia realizovať komplexnú obnovu. Inak hrozí, že sa budú podporovať čiastkové obnovy, pri ktorých sa nedosiahne celý potenciál úspor energie. Zároveň oceňuje Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP), že výzvy proklientsky upravila a zjednodušila viaceré podmienky.



"Nové nastavenie výziev by však nemalo znížiť motiváciu ľudí robiť ambiciózne obnovy. Zrušenie motivačného prístupu, zníženie maximálnej podpory z 19.000 na 15.000 eur pre komplexné projekty v konečnom dôsledku povedie k menej ambicióznym obnovám," uviedla riaditeľka platformy Katarína Nikodemová. Platforma vyzýva tiež na vytvorenie potrebných kapacít na poskytovanie pomoci pri vypĺňaní žiadostí, na ich schvaľovanie a na uzatváranie zmlúv.



SAŽP zverejnila v piatok (10. 3.) nové podmienky pre žiadateľov o obnovu domov. Výzva prinesie pomoc na úrovni 75 percent z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur. Základnou požiadavkou bude úspora energie minimálne o 30 percent. Ak však žiadateľ preukáže aspoň 60-percentnú úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške približne 4000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie.



Nová kompletná výzva bude zverejnená 27. marca. Záujemcovia budú môcť podávať svoje žiadosti až od konca apríla, aby mali čas na prípravu žiadosti.