Greenpeace: Podmienky na využívanie fotovoltických panelov sa zhoršili

Bratislava 3. júna (TASR) - Podmienky produktu Virtuálna batéria, ktorý využívali najmä vlastníci fotovoltických panelov, dodávateľ energie (ZSE) od 1. júna zmenil. Kapacita virtuálnej batérie sa zmenšila, produkt zdražel a výkupné ceny elektriny od vlastníkov fotovoltických panelov sa znížili. Takéto kroky zhoršujú návratnosť obnoviteľných zdrojov a ľudia by sa preto mali čím skôr oslobodiť od centralizovanej energetiky založením energetických spoločenstiev, informovala v utorok hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.



„Ľudia by sa mali zamyslieť, či sa im produkt Virtuálna batéria ešte oplatí. Mali by radšej zvážiť, či sa nepodeliť o prebytočnú vyrobenú energiu so svojou rodinou, známymi či susedmi, ktorí panely nemajú alebo si ich nemôžu dovoliť, namiesto toho, aby ju posielali distribučnej spoločnosti,“ skonštatovala koordinátorka klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová. „V rámci energetických spoločenstiev, ktoré si môžu zakladať nielen rodinné domy, ale aj paneláky, sa môžu o energiu zo svojich fotovoltických panelov deliť s tými, ktorých majú radi, a hlavne bez zbytočných poplatkov,” dodala.



Ochrancovia prírody priblížili, že doteraz si mohli ľudia, ktorí vlastnia fotovoltické panely, v rámci produktu ZSE Virtuálna batéria ukladať nespotrebovanú elektrinu do siete. Túto uloženú elektrinu si mohli následne zákazníci vybrať v čase, keď ju potrebovali, a to za cenu zníženú o silovú zložku energie, a teda za cenu distribučných poplatkov. V súčasnosti podľa ich slov ZSE tento produkt de facto ruší, lebo výrazným spôsobom znižuje jeho výhodnosť. Virtuálnej batérii mala spoločnosť zvýšiť poplatok 6-násobne, a to z troch na 18 eur.



Pre ľudí s fotovoltickými panelmi bude teraz podľa Osvaldovej dôležité čo najväčší objem vyrobenej energie spotrebovať v čase, keď panely energiu produkujú. To podľa nej znamená púšťať spotrebiče v čase, keď svieti slnko, či nastaviť spotrebiče na odložený štart počas dňa.



„Ďalšou možnosťou, ako ukladať elektrinu, je napríklad bojler na predohrev vody. Elektrina z fotovoltických panelov predhrieva vodu na ohrev, ktorú nie je nutné zohrievať zo 6 - 10 stupňov na sprchovaciu teplotu, ale už len dohriať, čo výrazným spôsobom znižuje energetickú náročnosť, a tým aj spotrebu elektriny či plynu,” dodala Osvaldová.