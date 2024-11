Greenpeace protestuje proti výstavbe nového jadrového zdroja

Bratislava 21. novembra (TASR) - Greenpeace Slovensko ostro protestuje proti výstavbe nového jadrového zdroja. Nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach podľa organizácie nepomôže s riešením klimatickej krízy z dôvodu, že takáto stavba trvá príliš dlho a je výrazne nákladná.



"Aby sme dokázali zastaviť klimatickú krízu, ktorá reálne ohrozuje život na planéte tak, ako ho poznáme, potrebujeme do roku 2030 znížiť emisie na polovicu a zraziť na nulu do polovice storočia. Nový jadrový zdroj nám s riešením klimatickej krízy nepomôže, pretože jeho stavba trvá pridlho. Dokončenie tretieho bloku Mochoviec trvalo 12 rokov, trikrát viac, ako bolo pôvodne plánované. Na štvrtý blok Mochoviec čakáme dodnes," uviedli predstavitelia organizácie.



Zároveň upozornili, že Slovensko stále nemá riešenie na to, čo bude robiť s veľmi nebezpečným jadrovým odpadom. Ten by mal byť v súčasnosti uskladňovaný v jadrových elektrárňach, čo by malo predstavovať len dočasné riešenie, ktoré nie je udržateľné z dlhodobého hľadiska.



Greenpeace uviedol, že lacnejšou a ekologickejšou alternatívou by bol rozvoj obnoviteľných zdrojov a zároveň znižovanie spotreby energie, napríklad zatepľovaním či využitím tepelných čerpadiel na ohrev vody a kúrenie.



"Ak navyše tieto obnoviteľné zdroje budeme rozvíjať decentralizovaným spôsobom prostredníctvom energetických spoločenstiev, môžeme vybudovať odolnejší a spravodlivejší energetický systém, ktorý bude schopný odolávať aj cenovým krízam, ktoré zažívame v posledných rokoch," uzavrela organizácia.