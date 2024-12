Greenpeace v Nemecku navrhuje novú ekologickú daň z majetku

Berlín 7. decembra (TASR) - Nová daň z majetku by mohla počas niekoľkých rokov priniesť do nemeckého štátneho rozpočtu až 200 miliárd eur na investície do ochrany klímy. Tvrdí to nemecká pobočka organizácie Greenpeace, ktorá navrhuje zaviesť novú daň vo výške dvoch percent na majetok v hodnote 100 miliónov a viac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Opatrenie by sa podľa Greenpece v Nemecku týkalo približne 4700 najmajetnejších občanov. Organizácia navrhuje dodatočne zdaniť aj majetok, ktorý nie je investovaný v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ochrany klímy. Konkrétne, majetok vložený do investícií, ktoré nespĺňajú kritéria parížskej dohody o klíme, by mal podliehať novej dani vo výške 0,5 %. Tým sa zabezpečí spravodlivé rozdelenie nákladov súvisiacich s klimatickou krízou a vytvoria sa významné stimuly pre investície do bezuhlíkovej ekonomiky, tvrdí organizácia, podľa ktorej by sa príjmy z nových do konca roka 2030 mohli vyšplhať až na 200 miliárd eur.



"Zdanenie niekoľkých superbohatých ľudí vytvorí väčšiu daňovú spravodlivosť a ochranu klímy pre milióny ľudí," zdôraznil Bastian Neuwirth, ekonomický expert Greenpeace. "Miliardári sú obrovskou záťažou pre klímu, preto musia prevziať zodpovednosť a spravodlivo prispieť," dodal.