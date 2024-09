Greenpeace vyzýva Nemecko na nový prístup k dotáciám elektromobilov

Berlín 22. septembra (TASR) - Pred automobilovým samitom, ktorý sa uskutoční v pondelok (23. 9.) v Berlíne, vyzvala environmentálna organizácia Greenpeace na nový prístup k dotáciám na elektrické autá v Nemecku. Namiesto nespravodlivých a ekologicky škodlivých dotácií pre firemné autá by mal minister hospodárstva zaviesť bonus pre malé, úsporné elektrické autá s cenou maximálne 30.000 eur, vyhlásila v nedeľu environmentálna organizácia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Príspevky na kúpu elektromobilov by sa mali podľa Greenpeace financovať prostredníctvom zvýšených poplatkov za registráciu veľkých vozidiel so spaľovacími motormi. To by umožnilo splniť vládny cieľ dostať na nemecké cesty 15 miliónov elektrických áut do roku 2030. Zároveň by sa dodržali aj európske emisné limity.



Vzhľadom na krízu v odvetví zvolal spolkový minister hospodárstva Robert Habeck na pondelok do Berlína mimoriadne stretnutie so zástupcami automobilového priemyslu a odborov. Pred automobilovým samitom sľúbil nové podporné opatrenia vrátane daňových stimulov pre nákupy elektromobilov ako firemných vozidiel.



Predchádzajúci dotačný program sa skončil v roku 2023 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Podľa odborníkov stojí v Nemecku elektromobil v súčasnosti o približne pätinu viac ako porovnateľný automobil so spaľovacím motorom. V parlamentnej skupine najsilnejšej vládnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa medzitým objavil návrh na nový príspevok na kúpu elektromobilu až do výšky 6000 eur.