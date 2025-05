Greenpeace: Za zdieľanie energie netreba platiť, stačí spoločenstvo

Bratislava 30. mája (TASR) - Zdieľanie elektriny z obnoviteľných zdrojov môžu obyvatelia Slovenska využívať už v súčasnosti a zadarmo. Stačí na to vytvoriť energetické spoločenstvo, upozornila v piatok organizácia Greenpeace Slovensko. Environmentalisti tak reagovali na informáciu o možnosti zdieľania elektriny ponúkanej za poplatok niektorými dodávateľmi energií.



„Služba správa zdieľania elektriny má za poplatok 10 - 20 eur počas prvého mesiaca a 3 - 5 eur počas ďalších mesiacov umožniť majiteľom obnoviteľných zdrojov vyrobenú elektrinu zdieľať s ďalšími, či už ide o rodičov, susedov alebo malé podniky. Greenpeace Slovensko upozorňuje, že tú istú službu a navyše zadarmo už dnes ponúka OKTE - štátna spoločnosť, ktorá podlieha regulácii ÚRSO,“ uviedla organizácia. OKTE zriadilo Energetické dátové centrum, ktoré realizuje zdieľanie elektriny v rámci energetického spoločenstva (energetických komunít) a to bez poplatkov.



Jediné, čo podľa Greenpeace ponúkajú dodávatelia energií navyše, je pomoc s prihlásením sa do systému a poradenstvom ako zdieľanie nastaviť. „To ale nie je taký zložitý proces, že by ho človek nezvládol sám, prípadne mu s nastavením zdieľania môže pomôcť priamo OKTE,“ upozorňuje koordinátorka energetickej a klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová. To, že veľkí dodávatelia energií ponúkajú energetické spoločenstvá ako produkt, je podľa nej dôkazom toho, že sú výhodným a dobrým konceptom.



Zdieľanie prebytočnej elektriny z fotovoltických panelov už funguje a začína byť populárne. Energiu zdieľajú už aj na úrovni obcí. Lozorno, Žarnovica, Dubová, Modrovka, pripravená je aj mestská časť Petržalka. Prvé kroky k širšej energetickej komunite na úrovni regiónu podnikol Prešovský kraj, ktorý v rámci pilotného projektu prepojil Spojenú školu v Starej Ľubovni s jej elokovaným pracoviskom v Lomničke, kde sa elektrina vyrába z fotovoltických zdrojov.



Domácnosti, ktoré doteraz mali prebytky z výroby z fotovoltických panelov, ich mohli „ukladať“ do produktu dodávateľov s názvom „virtuálna batéria“. Od začiatku júna sa však menia podmienky, čo znižuje výhodnosť tohto produktu. Ľuďom, ktorí vlastnia fotovoltické panely a doteraz ukladali prebytočnú elektrinu do virtuálnej batérie, Greenpeace Slovensko odporúča radšej vytvoriť si energetické spoločenstvo a zdieľať elektrinu s tými, na ktorých im záleží a to zadarmo.